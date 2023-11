Três apostas de Goiás acertam números e levam bolada na Mega-Sena; veja valor do prêmio

O concurso 2655 da Mega Sena não teve sortudos que acertaram as seis dezenas, o que significa que o grande prêmio acumulou novamente, atingindo R$ 37 milhões. Porém, o concurso rendeu bons frutos para três goianos, que conquistaram mais de R$ 50 mil neste sábado (11).

Os ganhadores acertaram cinco dezenas, sendo um de Goiânia, outro de Água Fria de Goiás, no Leste do estado, e o último de Trindade.

As três apostas eram simples, então, cada um receberá uma quantia de R$ 57.391,95 para gastar como desejar. Assim, os goianos fazem parte do grupo de 57 pessoas que acertaram as cinco números.

As seis dezenas sorteadas foram: 10 – 23- 30 – 31- 49 – 56.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega Sena ocorrerá na próxima terça-feira (14) e, para participar, basta acessar o site das Loterias Online da Caixa ou ir até uma lotérica credenciada. A aposta simples custa R$ 5.