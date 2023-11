Unidades do SAC em Aparecida de Goiânia vão ofertar serviços do Detran

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia firmou um acordo com o Detran Goiás para que as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) passem a ofertar serviços relacionados ao departamento de trânsito estadual.

A assinatura da parceria foi realizada em um evento na Cidade Administrativa Maguito Vilela, sede do Poder Público do município.

No total, serão mais de 10 serviços disponibilizados aos moradores de Aparecida. São eles:

Atualização de endereço

Consulta Geral

Consulta Selo Eletrônico

Comunicado de venda

Emissão e Parcelamento de IPVA

Emissão e Consulta de Multas

Inclusão e Cancelamento de Intenção de Venda

Transferência de Candidato/processo de outro Estado

Averbação de CNH de outro Estado

Averbação de CNH com alteração de Dados – Inclusão, renovação ou Mudança de Categoria

Segunda via de CNH

Reabilitação de CNH

Os atendimentos terão início a partir da próxima quinta-feira (16), nas unidades do SAC localizadas no Centro Cidade Administrativa, Veiga Jardim, Polo Empresarial, Parque Flamboyant, Cidade Livre, Vila Brasília, Garavelo, Vapt-Vupt Araguaia Shopping, (com agendamento) e Vapt-Vupt Buriti Shopping (com agendamento).

A medida também ajuda cidadãos, despachantes e autoescolas que antes eram atendidos na unidade do Ciretran de Aparecida, fechada em julho deste ano.

Até a assinatura deste termo, a cidade estava sem suporte de atendimento do órgão estadual.