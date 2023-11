Bares e restaurantes estão com 500 vagas para trabalho imediato em Goiânia

Em preparo à temporada de verão, bares e restaurantes de Goiânia já estão de olho em novas contratações. Na capital, atualmente, são cerca de 500 vagas abertas para os mais diversos postos.

Além do verão, a chegada da época de festas como Natal e Ano Novo marca o aumento de clientes e, com isso, a necessidade de reorganizar e aumentar as equipes para que a demanda seja atendida.

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – regional Goiás (Abrasel-GO), 41% dos empreendedores visam contratar mais funcionários até o fim do ano – acima do número nacional de 35%.

Entre os cargos que visam preencher em Goiânia, estão garçom, churrasqueiro, cozinheiro, caixa e auxiliar de serviços gerais, segundo a associação. Assim, vale ressaltar que o setor prevê o aumento de oportunidades para todas as funções.

“Há um certo otimismo do setor em relação ao aumento de demanda. Ao longo deste ano, muitos já se prepararam recompondo as equipes. Ainda assim é muito significativa a parcela que diz que fará contratações”, diz Paulo Solmucci, presidente nacional da Abrasel.

Preços

Em temporada de final de ano, é comum ver alterações nos valores cobrados nos estabelecimentos. Diante disso, a Abrasel identificou que mais de um terço das empresas escolheram não realizar reajuste nos cardápios.

Entre aqueles que irão alterar os preços, 22% o farão abaixo da inflação do último ano. Enquanto isso, 37% ajustaram os preços de acordo com a inflação e 8% optaram por fazer ajustes acima da média.

“Ainda temos mais da metade das empresas operando em prejuízo ou sem obter lucro. Isso ainda é preocupante, mas sabemos que é reflexo da pandemia. O endividamento se consolida em diversas frentes, principalmente nos contratos bancários e em relação aos impostos, mas a gente vê que o setor ainda quer investir e ainda tem força.”, afirmou o presidente da regional goiana, Danillo Ramos.