Inscrições abertas para curso gratuito de cuidadora de idosos em Anápolis

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Anápolis abriu o período de inscrições para o curso gratuito de cuidador de idoso, com certificação de 160h.

A disciplina faz parte de um projeto chamado As Marias, em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), que destina as oportunidades para mulheres em vulnerabilidade social.

O curso terá início na próxima terça-feira (21) e se desenrolará até o dia 16 de fevereiro de 2024.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, entre as 14h e 17h na sede do Senac, localizado no setor Central de Anápolis.

Como pré-requisito, é necessário ter 18 anos e ensino fundamental completo.

A matrícula deverá ser feita presencialmente na unidade da instituição, mediante a apresentação dos seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade.

Vale destacar que a estudante inscrita deverá comprovar que o grupo familiar dela possui uma renda per capita de até dois salários mínimos.

Por fim, as alunas irão receber crédito vale-transporte no cartão da Urban, para que a questão do deslocamento não seja um obstáculo.

Outros cursos

O Senac também está disponibilizando outros cursos de formação dentro do projeto As Marias. São os seguintes:

Assistente Administrativo 160h

Período: 20 de novembro a 25 de janeiro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Requisito: A partir de 15 anos de idade e ensino médio incompleto ou completo

Assistente de Marketing e Vendas 160h – Projeto As Marias/Para público feminino

Período: 20 de novembro a 25 de janeiro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Requisito: A partir de 16 anos de idade e ensino fundamental completo

Técnicas de recepção e secretariado 60h – Projeto As Marias/Para público feminino

Período: 22 de novembro a 10 de janeiro de 2024

Horário: segunda, quarta e sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Requisito: A partir de 18 anos de idade e ensino médio completo

Os documentos cobrados para inscrição são os mesmos do curso de Cuidador de Idosos. A única diferença é que, para alunas menores de idade, deverá também comparecer pai ou mãe, no momento da matrícula, com os documentos pessoais.