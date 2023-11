Mãe que entregou filhas para serem estupradas mandava mensagens pornográficas para criança: “nosso homem está esperando”

Delegada responsável pelo caso afirmou que nunca viu um caso tão chocante

Maria Luiza Valeriano - 29 de novembro de 2023

Mulher se mudou para São Paulo com as filhas para morar com o namorado (Foto: Reprodução/Google Maps)

No celular da mãe presa em Alexânia, nesta segunda-feira (27,) por entregar as duas filhas, de 05 e 13 anos, para serem abusadas pelo parceiro, foram encontradas diversas mensagens pornográficas entre ela e o homem, assim como conteúdos enviados à própria filha.

A mulher se mudou para São Paulo juntamente com as filhas para morar com o namorado logo após conhecê-lo em um aplicativo de relacionamentos.

Já no início da viagem, ela permitiu que a adolescente fosse estuprada, afirmando que a menina iria querer novamente no dia seguinte, segundo a delegada Silzane Bicalho, em entrevista ao repórter Jonathan Cavalcante.

O ato foi apenas o início de uma série de abusos que ocorreram ao longo dos meses. A situação aterrorizante continuou até o socorro do pai biológico, que foi até São Paulo para buscar as filhas há cerca de dois meses.

Desde então, as meninas ficaram sob cuidados da tia. Porém, apesar da distância física da mãe, o abuso não cessou. “São coisas muito chocantes”, afirmou a delegada.

A investigação identificou que, no celular da mulher, havia inúmeras mensagens de conteúdo pornográfico que ela trocava com o suspeito. “A todo momento ela enviava fotos sensuais. Ela enviou mensagens sexuais para a filha, incluindo imagens do órgão genital do padrasto, falando que ‘nosso homem está nos esperando'”.

A mulher foi presa após a tentativa de buscar as filhas novamente, enquanto o homem segue foragido.