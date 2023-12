Suspeito do assassinato de Amélia Vitória já possui passagem por estupro de outra adolescente

Vítima anterior, que tinha 15 anos na época do ocorrido, era enteada do homem e acabou engravidando

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2023

Investigado pelo estupro e assassinato de Amélia Vitória já tinha passagem pela polícia por dois outros casos. (Foto: Reprodução)

O suspeito do assassinato de Amélia Vitória, de 14 anos, é um antigo conhecido da polícia por já possuir ficha criminal, incluindo uma passagem pelo estupro de outra adolescente, com 15 anos na época.

O caso anterior foi registrado em 2022 e a vítima era enteada do investigado, que acabou engravidando após os episódios de abuso.

A mãe da adolescente tinha um relacionamento com o homem há seis anos, quando percebeu que ele olhava de forma diferente para a filha dela. Todavia, sempre que questionado, ele negava qualquer interesse na jovem.

Ao contrário do que o suspeito afirmava, a enteada perdeu a virgindade com ele após ser estuprada e ameaçada caso contasse para alguém. A menina foi abusada por pelo menos cinco vezes e ao engravidar, com medo, mentiu que o bebê era do ex-companheiro.

Pouco tempo depois, a adolescente decidiu contar a verdade para a família e buscou pela polícia para solicitar uma medida protetiva e denunciar o padrasto.

No entanto, essa não é a única denúncia que envolve o suspeito. Isso porque em 2020, um boletim de ocorrência foi aberto pela ex-companheira do homem, que relatou que ele estava sendo agressivo e gritando na porta da casa dela.

Agora, o suspeito está sendo investigado por estupro e assassinato da adolescente Amélia Vitória, caso este que chocou Goiás nos últimos dias.

Em tempo

Amélia havia desaparecido na última quinta-feira (30), após sair de casa sozinha – a pé e sem o celular – para buscar a irmã na escola.

Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar a garota caminhado pelas ruas de Aparecida de Goiânia, momentos antes do crime ocorrer.

A adolescente estava desaparecida até que, na tarde deste sábado (02), o corpo foi encontrado em uma calçada no Parque Hayala, estando enrolado em um lençol.

O suspeito do crime chegou a ser preso na mesma data, mas foi rapidamente liberado por falta de elementos que constituíssem situação de flagrância.

No celular do homem foram encontrados materiais pornográficos, além do carro conter vestígios que indicam que a garota pode ter sido transportada no porta-malas. Diante disso, o aparelho e o veículo foram apreendidos.