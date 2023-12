Suspeito de matar a adolescente Amélia Vitória é preso em ação conjunta da polícia

Homem já havia sido abordado pelas autoridades no sábado (02), mas foi liberado por falta de provas que constituíssem o flagrante

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2023

Homem foi preso neste domingo (04). (Foto: Reprodução)

O principal suspeito do caso Amélia Vitória, ocorrido em Aparecida de Goiânia, foi preso em uma ação conjunta das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Metropolitana (GCM), na tarde deste domingo (03).

Identificado como Edmar Tavares da Silva, de 47 anos, ele foi visto passando de carro pela rua onde a adolescente foi encontrada morta, na quinta-feira (30). Pouco depois, o corpo foi encontrado em uma calçada, enrolado em um lençol.

Em um primeiro momento, o suspeito foi localizado e teve o carro apreendido, com indícios da presença da menina no porta-malas, e também o celular, onde havia conteúdos pornográficos. Apesar da abordagem, ele foi liberado no sábado (02), dada a ausência de provas que constituíssem o flagrante.

A população chegou a colocar fogo na casa do suspeito, no domingo (03) pela manhã, como forma de protesto.

Na tarde de ontem (03), ele foi preso. Como já havia sido informado em primeira mão pelo Portal 6, o homem possui passagem por estupro, que teria sido praticado contra a própria enteada, que na época tinha 15 anos.

Em tempo

Amélia havia desaparecido na última quinta-feira (30), após sair de casa sozinha – a pé e sem o celular – para buscar a irmã na escola.

Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar a garota caminhado pelas ruas de Aparecida de Goiânia, momentos antes do crime ocorrer.

A adolescente estava desaparecida até que, na tarde deste sábado (02), o corpo foi encontrado em uma calçada no Parque Hayala, estando enrolado em um lençol.