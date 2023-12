Polícia Civil revela identidade de autor do estupro e morte da adolescente Amélia Vitória

Autoridades trabalhavam com ideia de outro suspeito, mas tudo mudou após resultado de exame em esperma localizado na cena do crime

Caio Henrique - 05 de dezembro de 2023

Janildo da Silva Magalhães foi preso pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/ PC)

A Polícia Civil (PC) anunciou a prisão de Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos – tido como o autor do estupro e morte da adolescente Amélia Vitória, de 14 anos, em Aparecida de Goiânia.

Em coletiva de imprensa, a corporação explicou que ele responderá pelos crimes de estupro e homicídio qualificado, após as investigações apontarem para um novo caminho.

As informações são de que o homem estava de bicicleta na quinta-feira (30), quando Amélia desapareceu. As movimentações foram registradas em câmeras de segurança.

Ele teria, então, a abordado e a levado para um matagal – onde aconteceu o crime de estupro. A partir daí, Janildo teria percorrido cerca de 6km até o local da morte, onde ele também abandonou o corpo, que foi encontrado apenas no sábado (02).

Inicialmente, um pedreiro de 47 anos – e com passagens por abuso sexual – chegou a ser preso, após as autoridades encontrarem materiais pornográficos e sangue no porta-malas do carro dele. Porém, as evidências são relativas a outro caso que, inclusive, deverá ser investigado pela PC.

O responsável pela morte de Amélia, por sua vez, começou a ser notado pela polícia após o resultado de um exame de DNA, realizado pelo esperma. O mesmo foi correspondente ao de Janildo, que já tinha o material genético cadastrado no banco de dados por conta de outro crime similar – cometido ainda em 2017, no município de Rio Verde.

“Temos 99,9% de certeza que é ele” garantiu o superintendente da Polícia Técnico Científica, Ricardo Matos.