“Não foi constatada nenhuma irregularidade”, afirma Procon Goiás sobre produtos da Perdomo Doces

Órgão esteve em lojas para fiscalização e já repassou informações para Polícia Civil

Augusto Araújo - 18 de dezembro de 2023

Produtos da franquia Perdomo Doces foram recolhidos por autoridades fiscalizadoras. (Foto: Captura/Instagram)

Diante da repercussão do caso “Perdomo Doces“, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor em Goiás (Procon-GO) fez um posicionamento a respeito do ocorrido, na noite desta segunda-feira (18).

Em nota oficial, a autarquia destacou que foi até a loja localizada no Setor Bueno e na fábrica do empreendimento, para fazer a devida fiscalização.

No comunicado, o Procon-GO detalhou que foi feita uma análise minuciosa dos produtos comercializados no estabelecimento.

“Os agentes verificaram informações contidas nas embalagens, datas de fabricação e validade, acomodação e refrigeração dos doces e, nesta ocasião, não foi constatada nenhuma irregularidade nos produtos fiscalizados”.

Por fim, a nota afirma que os dados recolhidos e documentações foram encaminhadas à Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), ligada à Polícia Civil (PC), que faz as apurações do caso.

Relembre o caso

Na manhã desta segunda-feira (18), veio à tona uma denúncia de duas mortes, que teriam sido ocasionadas após as vítimas comerem produtos da doceria.

Uma terceira pessoa, que também teria consumido uma pequena porção do doce, precisou de atendimento médico, sob a suspeita de intoxicação alimentar.

Nas redes sociais, Mariana Perdomo, fundadora do empreendimento, afirmou que estão sendo tomadas todas as medidas para esclarecimento do caso. “A verdade virá à tona e nós estamos cooperando para isso”.

Também através da internet, a filha do homem e neta da idosa que perderam a vida também garantiu que ninguém sabe o que aconteceu e pediu que amigos e familiares não espalhem desinformações sobre o ocorrido.