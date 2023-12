Aparecida de Goiânia vai ganhar maior aeroporto do Centro-Oeste e é alta a expectativa do setor

Megaempreendimento deve ter pista de pouso finalizada no primeiro semestre de 2024

Maria Luiza Valeriano - 28 de dezembro de 2023

Investimento na primeira etapa da construção foi de aproximadamente R$ 100 milhões (Foto: Divulgação)

Fortemente impactado pela pandemia da Covid-19, o mercado de aviação civil enxerga o ano de 2024 com altas expectativas. Goiás, por sua vez, ganhará um destaque ainda mais importante, sendo que Aparecida de Goiânia está prevista para se tornar um dos maiores centros aeronáuticos da América Latina.

Localizado no município que integra a Região Metropolitana de Goiânia, o Antares Polo Aeronáutico já está com 96% das obras de terraplanagem e drenagem concluídas. Até o momento, já foram destinados cerca de R$ 100 milhões na primeira fase de construção do megaempreendimento.

Com isso, até o meio de 2024, a expectativa é de que a pavimentação da pista já esteja concluída. Parte do aeroporto privado, a pista de pouso terá 1.980m e largura acima de 45 m, o que possibilita o pouso de aeronaves de maior porte, como um Boeing 737-800. A aeronave acomoda até 189 pessoas.

Ao finalizar a construção, devido à posição estratégica no centro do país, acredita-se que o aeroporto de negócios tenha potencial para ser um centro logístico não só do Brasil, mas de toda a América Latina.

Isso porque o empreendimento deve atrair empresas de todos os ramos da aviação, como táxi aéreo, manutenção de aeronaves de pequeno à grande porte, serviços aeromédicos e até a fábrica de aviões e educação aeronáutica.

Além disso, o planejamento acomoda as necessidades das pessoas que passarão pelo hub, oferecendo até hotéis executivos.