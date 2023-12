Humilhação de Roberto Naves em praça pública indica que ele está desesperado

Prefeito de Anápolis já deveria ter percebido que não dá mais as cartas no município que ainda governa

Pedro Hara - 29 de dezembro de 2023

Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Roberto Naves (Republicanos) governa Anápolis há 07 anos. Neste período, ele colecionou inimizades, descumpriu ou não cumpriu na totalidade os acordos que fez com aliados. Também não fez o dever de casa: preparar um sucessor natural dentro do próprio governo.

Por não ter preparado o terreno para o sucessor, ele agora está desesperado atrás de um nome viável para chamar de seu.

Recentemente se encontrou com Major Vitor Hugo (PL), mas ouviu uma condição para que ele aceitasse receber o apoio do chefe do Executivo Municipal.

O desespero se justifica por dois motivos: ele sabe que é inevitável os processos que receberá após o término do mandato pelo enriquecimento estranho dele e o fato de querer ser alguém politicamente relevante a partir de 2025, o que não deve se concretizar, apesar dele estar no comando de um partido circunstancialmente importante no cenário estadual e nacional.

Sem fazer o dever de casa, Roberto agora corre desesperadamente atrás de nomes. O primeiro foi Márcio Corrêa (MDB), que não quer ver o prefeito nem pintado de ouro.

O “plano B” foi Amilton Filho (MDB), que também declinou ao apoio. Por fim, Major Vitor Hugo (PL) foi o escolhido, que não se animou com a possibilidade.

Diante das negativas, Roberto criou uma disputa interna entre Márcio Cândido (PSD) e Eerizania Freitas, que é amiga íntima do casal Naves. Essa disputa interna de “fogo amigo” já fez cabeças rolarem.

No entanto, essa situação vivida pelo prefeito é considerada natural. É alguém que tenta sobreviver, mesmo estando afogando politicamente.

Leandro Ribeiro volta à Câmara de Anápolis em 2024

Licenciado, Leandro Ribeiro (PP) voltará à Câmara de Anápolis em 2024. O vereador reuniu-se nesta quinta-feira (28) com o presidente da Casa, Domingos Paula (PV), o vice-presidente e líder do prefeito, Jakson Charles, e Fred Godoy, que é o 2º secretário da Casa.

Fontes informaram à Rápidas que Leandro deve retornar ainda no início de janeiro. Vale lembrar que os trabalhos só serão retomados a partir do mês de fevereiro. Ele assume a cadeira que atualmente pertence a Américo (PP).

Derrota de Rogério Cruz na Justiça o fragiliza ainda mais

Apesar do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), desembargador Carlos Alberto França, ter derrubado a liminar que suspendeu a tramitação do empréstimo de R$ 710 milhões solicitado pela Prefeitura de Goiânia à Câmara, analistas ouvidos pela Rápidas sustentam que os danos já foram feitos a imagem de Rogério Cruz (Republicanos).

“Mesmo que consiga reverter, ele está com a imagem cada vez mais fragilizada”, comentou um à coluna.

Guapó em luto com a morte de vereador

Vereador em Guapó e vice-presidente da Câmara da cidade, Bira da Vila (PSB), faleceu aos 56 anos. A causa da morte não foi divulgada.

A Prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias, enquanto a Câmara, em nota, destacou o legado deixado pelo político em prol da população do município.

Hugol precisa urgentemente de doações de sangue

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) está precisando de doações de sangue tipo O negativo.

Os estoques da unidade estão baixos e o pedido específico é para o tipo O negativo, que é aceito pelos outros sangues.

Vale lembrar que o uso de bolsas desse insumo aumenta durante as festas de final de ano.

Fabrício Rosa responde as perguntas do ‘6 perguntas para’ desta semana

Fabrício Rosa (PT) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’. As respostas do suplente de deputado estadual serão conhecidas no domingo (31), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), responsável pelo Natal do Bem, em Goiânia.

As fortes chuvas que caíram na capital na última quarta-feira (27) provocaram danos em algumas estruturas e provocaram o fechamento forçado da atração instalada no Oscar Niemeyer. Entretanto, 24h após os incidentes o local já foi reparado e está novamente apto para receber visitantes.

Nota Zero

Para Quebec Ambiental, que cuida ou pelo menos deveria cuidar da coleta de lixo em Anápolis.

Moradores da cidade relataram ao Portal 6 o acúmulo de resíduos neste período de festas de final de ano.

Rápidas entrou em contato com a empresa, que disser ser “inevitável o atraso” por ter reduzido o efetivo nas ruas para dar descanso aos funcionários.