6 carnes baratas e de qualidade que muitos ignoram no açougue

Cortes merecem mais destaque já que são deliciosos e muito versáteis

Anna Júlia Steckelberg - 30 de dezembro de 2023

Buscar carnes baratas no açougue pode ser muito difícil para algumas pessoas, porque muita gente está “viciada” nos cortes com nomes mais comuns, como picanha e filé.

É por isso que recorrer a outros títulos pode ser bem mais complicado, já que está fora do senso popular.

Bom, mas a real é que existe muita carne de segunda deliciosa e que merece mais destaque quando você passar pelo balcão do açougue.

6 carnes baratas e de qualidade que muitos ignoram no açougue:

1. Língua de boi

Começando nossa lista, a língua de boi pode causar um certo estranhamento para algumas pessoas, mas saiba que essa parte exótica do animal pode ser muito deliciosa, além de possuir muito nutrientes.

Esse corte é extremamente macio e cai muito bem assado ou cozido!

2. Coração de frango

Essa carne consegue adquirir verdadeiros fãs e grandes inimigos na mesma proporção.

O que interessa é que o bom e velho coraçãozinho é delicioso e pode ser explorado das mais diversas formas na cozinha.

3. Coxão duro

Localizado no lado externo da perna traseira dos bovinos, o coxão duro é outra carne barata e muito deliciosa.

Também é mais um corte versátil, que dá para se variar na preparação.

4. Fraldinha

A fraldinha já é figurinha marcante quando se fala em churrasco barato.

Magro, macio e com gordura no ponto certo, a fraldinha cai bem com tempero de ervas e também dá para usar na panela.

5. Costela

Seguindo as dicas, a costela bovina ou suína também é mais um corte que vale a pena!

Na churrasqueira essa carne fica muito macia e saborosa, além disso, você pode inovar e acrescentar molhos e recheios nessa preparação.

6. Bananinha

Por fim, temos esse corte retirado entre os ossos do contrafilé. A pouco popular bananinha pode ir a churrasqueira e cai muito bem no churrasco.

Ela possui bastante gordura e trata-se de um corte macio.

