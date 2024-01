Dinheiro que Roberto prometeu para Santa Casa de Anápolis não chegou e hospital passa por nova crise

No ano passado, unidade chegou a anunciar paralisação nos atendimentos por conta da falta de repasses da Prefeitura

Pedro Hara - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação)

Rápidas apurou que o dinheiro prometido pela Prefeitura de Anápolis à Santa Casa – cerca de R$ 8 a R$ 10 milhões provenientes do Tesouro Municipal – para que a unidade de saúde não deixasse de oferecer determinados serviços à população, nunca foi pago.

No final do mês de maio a Administração Municipal havia se comprometido a repassar recursos para que a Santa Casa retomasse os atendimentos suspensos.

No entanto, uma das condições impostas para que a verba fosse enviada à unidade de saúde era de que o Padre Clayton – que na época administrava a Santa Casa – fosse trocado.

O pedido foi prontamente atendido, mas, ao contrário do que se esperava, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) não cumpriu com a parte que lhe cabia.

A Rápidas entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do município questionando quais valores haviam sido repassados, mas, como de costume, a pasta não tinha resposta. Enquanto isso, o hospital passa por nova crise.

Cristóvão Tormin toma posse na Alego

Ao lado do correligionário Veter Martins (PRD), Cristóvão Tormin (PRD), tomou posse nesta segunda-feira (1º) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Quem conduziu o ato foi o presidente Bruno Peixoto (UB). Tormin, que é ex-prefeito de Luziânia, substitui Fred Rodrigues (DC), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Prefeitura de Aragoiânia condena incêndio em letreiro na entrada da cidade

Em nota, a Prefeitura de Aragoiânia manifestou tristeza pelo incêndio ocorrido no letreiro da entrada da cidade na madrugada desta segunda-feira (1°).

De acordo com a Administração Municipal, as autoridades já foram acionadas para investigar o caso. Considerada “feia”, a placa era piada nas redes sociais.

Comentários em postagem da Prefeitura de Goiânia chamam atenção e viram termômetro para Rogério Cruz

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Goiânia desejou Feliz Ano Novo para os seguidores. No entanto, alguns dos comentários da publicação chamaram a atenção.

Além dos tradicionais votos para 2024, vários internautas também pontuaram que estão aliviados por ser o último ano da gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

No momento em que busca ampliar a aprovação junto a população goianiense, os comentários em uma postagem comemorativa podem servir de termômetro para o chefe do Executivo Municipal avaliar como está a própria imagem.

Vila Nova é o terceiro time que mais contratou na Série B

Entre os times que vão disputar a Série B em 2024, o Vila Nova é o terceiro que mais contratou atletas. Até agora são 13 reforços anunciados.

Por outro lado, o Goiás é um dos que menos contratou. A equipe trouxe apenas um atleta para o plantel.

O único time que não anunciou reforços até agora foi a Ponte Preta, de Campinas, com nenhum jogador contratado.

Nota 10

Para cantora goiana Lauana Prado, que alcançou o top-50 global no Spotify, com a música do álbum “Raiz”.

A música está na 42° posição entre as 50 mais ouvidas do mundo na plataforma.

Nota Zero

Para um bar muito famoso de Pirenópolis pela vista panorâmica e seu pôr do sol. Para celebrar o Réveillon, o estabelecimento teve coragem de cobrar R$ 1,5 mil por pessoa, quando em dias normais cobra R$ 50 pela entrada. Cadê o Procon?