Influencer viraliza ao listar os nomes de pessoas que “não deveriam existir”

Ao longo do vídeo, jovem explicou alguns dos motivos por trás das opiniões, gerando bastante piadas nos comentários

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2024

Influencer viralizou ao falar sobre nomes que não deveriam ser de pessoas. (Foto: Reprodução)

Algo que foge totalmente da nossa escolha, e por vezes é decidido antes mesmo do nascimento, é o nome que irá nos acompanhar ao longo de toda a vida.

E é brincando justamente com esse conceito que o influencer Jotxinha, que conta com quase 600 mil seguidores no TikTok, viralizou nas redes sociais.

Logo ao começo do vídeo, o jovem já explica que, para ele, alguns nomes não fazem o menor sentido, e já inicia a lista com o primeiro: Sara.

“Sara o que, mulher? Todas as feridas? Não faz sentido nenhum, gente! […] Sara é o processo de cicatrização de uma ferida, pelo amor de Deus”, afirmou.

O próximo nome elencado foi “Socorro”, pois para Jotxinha, não faz a menor lógica alguém resolver batizar uma criança dessa forma.

“Primeiro que Socorro nem combina com criança, é de idosa. Fora o significado da palavra né, que eu não preciso nem comentar”, continuou.

Algumas outras identidades criticadas pelo jovem foram: Damara, por combinar mais com o que um móvel de estender roupas deveria ser nomeado; Andreia, por ser “nome de bebida barata, mas com alto teor alcóolico, Veruska, por lembrar vans antigas, Eugênia e Eugênio, pelo trocadilho com “gênio”.

Tálisson, por parecer algo utilizado para espantar o mau olhado; Willian, por lembrar uma moto, Angelina, por parecer “remédio para descongestionamento nasal” e vários outros.

Nos comentários, alguns usuários ficaram sentidos por terem os nomes citados, mas ainda levaram a situação com bastante bom humor.

“Não vem não, sou Sarah e minha mãe é socorro”, afirmou uma. “Eu conheci uma senhora com nome de socorro e o apelido era HELP!”, brincou outra.