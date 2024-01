Anapolino faz apelo para a população: ‘tem que denunciar, senão pessoas vão continuar ficando doentes’

Nas últimas semanas de 2023, foram várias as reclamações referentes ao acúmulo de lixo e vazamento de esgoto na cidade

Davi Galvão - 05 de janeiro de 2024

Influencer Gustavo Luiza utilizou as redes sociais para denunciar grave problema de Anápolis. (Foto: @lerdodemais)

Ao longo das últimas semanas em Anápolis, especialmente na reta final de 2023, foram várias as denúncias e relatos de moradores que evidenciaram graves problemas na coleta de lixo e reclamações envolvendo extravasamentos de esgoto – situações que foram, inclusive, noticiadas pelo Portal 6.

Foi em meio a este cenário problemático que o influencer Gustavo Luiz (@lerdodemais) utilizou as redes sociais para expor um caso bastante sério que enfrentou.

Conforme consta na publicação, ele conta que recentemente teve de procurar uma unidade hospitalar para que recebesse medicamentos diretamente na veia, após fortes problemas intestinais.

Acontece que, embora esse tipo de doença realmente seja mais comum em determinados períodos do ano, Gustavo notou que um número bastante expressivo de conhecidos também estavam enfrentando situações semelhantes.

“Tendo todo esse lixo parado [pela cidade] e o aumento gigantesco de moscas [vetores de diversas gastroenterites] é muito comum de se piorar essa questão da doença na cidade”, pontuou.

“E até hoje, bastante tempo depois que eu melhorei, tem muita gente me mandando mensagem e eu vendo que estão passando por esse problema”, continuou.

Ainda, finalizou reforçando a importância de a população cobrar por um saneamento básico de qualidade, pois caso contrário, casos do tipo continuarão a aparecer em uma frequência cada vez maior.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Luiz – Skincare e Marketing (@lerdodemais)

O que diz a Quebec

Em nota, a Quebec Ambiental – responsável pela coleta de lixo no município – reconheceu o atraso na coleta dos resíduos domiciliares, afirmando que, no período de fim de ano, concede aos funcionários um período de descanso que, por consequência, resulta no acúmulo de demandas nas datas em questão.

A empresa explicou ainda que, em decorrência dessa pausa programada, é inevitável certo atraso na coleta, cenário este que se agrava ainda mais com o aumento no consumo das famílias em virtude das celebrações, o que aumenta a quantidade de descartados.

Foi destacado também que, embora a empresa tente manter um contingente de funcionários superior ao estipulado em contrato, são diversos os casos de afastamento por acidentes, predominantemente causados por objetos cortantes descartados de forma incorreta.

A Quebec ainda garantiu que o serviço seria regularizado de forma integral até o final da primeira quinzena de janeiro deste ano.