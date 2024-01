Entenda por que tem muitas pessoas colocando alho no vaso sanitário

Esse ingrediente culinário comum traz um benefício surpreendente e higiênico para esse lugar tão especial da nossa casa

Magno Oliver - 05 de janeiro de 2024

(Foto: Print / Youtube / Canal Assim Que Faz)

O banheiro é um dos lugares mais frequentados pelos moradores de uma residência. Seja para banho, escovar os dentes ou fazer necessidades fisiológicas.

E é preciso que frequentemente recorremos a produtos químicos, limpadores, etc para promover uma total higiene e eliminação de sujeira e odores dentro dele.

E recentemente viralizou na internet uma dica para cuidar desse ambiente que deu o que falar entre os internautas de tão positivo e surpreendente que foi o resultado.

Trata-se do uso do alho no recinto para fins de uso de higiene pessoal e eliminação de germes. O tempero de cozinha ganhou popularidade na internet devido às suas vantagens múltiplas e comprovadas pelas donas de casa.

No entanto, o item se destaca como um auxílio inovador que contém alicina, uma substância que emite um cheiro característico, porém muito eficaz contra fungos, mofo e até bactérias.

O bulbo contém componentes sulfurados que também são excelentes absorventes de odores desagradáveis.

Como usar o alho no banheiro?

A primeira orientação é que você pode usar o condimento em seu estado inteiro ou amassado, antes de colocar dentro do vaso sanitário.

Deixe o ingrediente culinário atuar durante a parte da noite, isso vai permitir que as propriedades antibacterianas sejam liberadas.

No dia seguinte, esfregue o vaso com uma escova de limpeza sanitária e dê a descarga. No entanto, isso vai permitir com que seu banheiro esteja limpinho e fresco.

Por fim, um plus do uso do bulbo é que ele também ajuda a remover aquele amarelo encardido que fica envolta do assento sanitário.

Vale lembrar que o uso do alho não substitui a limpeza regular do banheiro. Mas é apenas um complemento que ajuda na higiene de forma mais natural e menos agressiva ao meio ambiente.

Confira o vídeo: