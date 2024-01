Filmes e séries para assistir na Netflix quando estiver se sentindo sozinho

Streaming esconde em seu catálogo algumas produções ideais para aqueles dias em que apenas existimos e estamos tomados pelas incertezas

Ruan Monyel - 05 de janeiro de 2024

As Vantagens de Ser Invisível, disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

É normal não estar bem todos os dias, afinal, a ansiedade pela insegurança do futuro nos afeta diretamente, nem que seja por um instante. A vida é repleta de incertezas, e às vezes, só queremos uma coberta quentinha e um filme que nos tire da fossa ou nos afunde de vez.

A Netflix esconde em seu catálogo algumas produções ideais para aqueles dias em que apenas existimos e estamos tomados pelas incertezas. Essas produções, de diferentes gêneros, podem te levar às lágrimas, arrancar sorrisos ou proporcionar profundas reflexões e são perfeitas para assistir completamente sozinho. Aí vão algumas dicas.

As Garotas do Fundão

Essa minissérie de 8 episódios narra a história de cinco amigas que decidem fazer uma viagem para realizar seus últimos desejos malucos, após descobrirem que uma delas está com câncer. As regras da viagem são: não falar sobre a doença e viver como se fosse a última vez.

As Garotas do Fundão é feita para dias ruins, com uma história comovente, sobre amizade e a vida.

The Fundamentals Of Caring

Neste filme, após passar por uma tragédia em sua vida, um escritor decide se formar como cuidador, e então, passa a acompanhar um jovem cadeirante que vive em uma rotina rígida e sonha em conhecer o mundo, até que um dia, juntos eles partem em uma viagem para chegar ao maior buraco do mundo e em meio a aventura, o jovem experimenta a sensação de estar vivo pela primeira vez.

The Fundamentals Of Caring é um divertido filme, capaz de mostrar que o mundo está sempre prestes a nos surpreender.

As vantagens de Ser Invisível

Baseado em um romance de Stephen Chbosky, o longa narra a história de Chalie, um adolescente tímido e recluso, que vive em um mundo próprio, até que conhece os os excêntricos irmãos Sam e Patrick, que levam o jovem a experimentar diversos sentimentos pela primeira vez, mas o passado de Charlie esconde segredos de partir o coração.

As Vantagens de Ser Invisível é um clássico, perfeito para quem quer afogar as mágoas, sentir cada migalha da dor e só depois seguir em frente.

Deixe A Neve Cair

Também baseado em um livro do autor John Green, o filme narra diferentes histórias e um grupo de adolescentes durante uma forte nevasca na véspera de Natal. As narrativas acabam se conectando em algum momento, e o longa se torna perfeito para aqueles que buscam histórias divertidas e cheias de clichês.

Sex Education

A série, que foi finalizada em sua quarta temporada, conta a história de Ottis, um jovem que decide ser conselheiro sexual em sua escola com objetivo de ajudar os alunos a se entenderem, tudo isso, enquanto passa pela puberdade e busca compreender a si mesmo.

Sex Education é uma série que garante boas risadas, além de cenas emocionantes repletas de representatividade.

De volta aos 15

Essa obra nacional, baseada em um livro da autora Bruna Vieira, já possui duas temporadas lançadas, que narram a jornada de Anita, uma mulher insatisfeita com sua vida e que por acaso, volta no tempo e passa a ter 15 anos novamente. Ela aproveita a oportunidade para consertar os erros do passado, porém o preço pode ser alto.

De Volta aos 15 é uma série super divertida, com fortes reflexões sobre o amadurecimento e como a vida passa rápido. Vale cada episódio.

Agora é só escolher a melhor produção para o seu atual momento, e lembre-se, você não está sozinho.