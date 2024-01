Jovem atingida por 250 kg em academia revela fratura na coluna e faz desabafo nas redes sociais: “grata por estar viva”

Na gravação, ela ainda afirma que terá que realizar um longo tratamento e agradece as mensagens de apoio

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2024

Bárbara Barbosa. (Foto: Arquivo Pessoal)

A jovem e técnica de enfermagem, Bárbara Barbosa, de 29 anos, que teve as pernas atingidas por um equipamento de academia de 250 kg, em Formosa, usou as redes sociais para desabafar e revelar a situação após o acidente, que aconteceu na quinta-feira (04).

Na publicação, ela afirma que não precisará realizar uma cirurgia, mas que segue hospitalizada e que necessitará de um tratamento mais longo. A profissional estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com a jovem, ela foi diagnosticada uma fratura em uma vértebra lombar e o cirurgião a encaminhou para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER).

“Estou aqui no hospital ainda. Vou ter que fazer um longo tratamento. Meu cirurgião me encaminhou para o CRER ou para o SARA porque eu estou com uma fratura na vértebra da lombar e é isso”, explica.

Mesmo diante das dificuldades, ela agradece o carinho, as orações e apoio de amigos, familiares e internautas e diz estar grata por continuar viva.

“Eu estou muito grata por estar bem, mesmo que com dores. Sou eternamente grata por não ter acontecido coisa pior, porque o acidente foi feio”, finaliza.

Em tempo

Ao Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmaram que Barbara estava treinando, por volta das 16h, em um aparelho de musculação com 250 kg para os membros inferiores, quando o banco acabou soltando, fazendo com que o peso caísse nas pernas dela.