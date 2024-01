Mulher se pronuncia após encontro com ex no Buriti Shopping terminar com pancadaria

Rapaz também se posicionou e apresentou as próprias versões dos fatos

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2024

Briga entre ex casal no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Em um vídeo publicado na página do Instagram Goiânia Mil Graus, é possível ver a mulher – identificada como Chrys Alves – confrontando o ex -companheiro, de nome Gilson, que aparece ao lado da nova namorada, sobre o porquê dele ainda ir atrás dela.

“Não fica atrás de mim não, rapaz”, dispara.

Na sequência, ela ainda dá um chute no homem, que se afasta juntamente com a parceira, enquanto ainda é seguido pela mulher. Logo depois de uma nova agressão, seguranças do shopping aparecem e apaziguam a situação.

Com a repercussão do vídeo, o trio utilizou as redes sociais para dar as respectivas versões sobre o fato.

Em uma gravação, a ex-companheira revelou ter sido casada com o rapaz por quase 06 anos e que o relacionamento entre os dois era “conturbado” e que, por isso, haviam se separado.

De acordo com ela, ambos estavam tentando retomar a relação, mas ela foi surpreendida ao saber que ele estava com outra mulher, uma vez que o mesmo ainda a procurava, tendo ele, inclusive, ido atrás dela no Ano Novo.

Chrys ainda acusa o homem de ser uma pessoa ciumenta, salientando que este teria sido o motivo do término, já que ele não aceitava que ela fosse proprietária de uma loja de roupas de academia.

“Ele é um homem extremamente ciumento, um homem extremamente possessivo e nunca gostou das roupas que eu vendo, das roupas da minha loja. Devido a isso, eu tive que me separar dele, porque ele não aceita as roupas da minha loja”, disse.

Por fim, ela admite que agiu de maneira errada, mas reitera que a ação não foi atoa.

“[…] Eu não estou aqui para falar que eu agi certo. Eu agi errado, eu agi por emoção, eu não estava em um dia melhor, inclusive aconteceu um problema familiar meu, e assim eu acabei explodindo. Mas eu não agi atoa”, destaca.

Já nos comentários da página do Instagram Goiânia Mil Graus, o ex-companheiro da mulher rebateu as acusações e afirmou que o término da relação aconteceu devido a uma atitude que Chrys teria feito enquanto ambos estavam juntos.

Ele ainda aproveitou o momento para agradecer os seguranças do shopping pela intervenção e acusou a ex-esposa de estar se aproveitando da situação.

“Simplesmente ela fez algo que não tem perdão e nunca perdoaria ela pelo que fez, esse foi o real motivo de terminarmos, vim de uma família integra com valores, sei meu papel como homem, em respeitar uma mulher cuidar e proteger essa mesma mulher”, disse.

Já no direct da página, a atual namorada do rapaz negou que Gilson estava com a ex no Ano Novo e afirmou que foi até o Instituto Médico Legal (IML) para fazer um exame de corpo de delito.