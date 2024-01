6 carnes para churrasco que são fáceis de temperar e ficam muito macias

Suas dúvidas do que pedir no açougue todo domingo acabam aqui

Anna Júlia Steckelberg - 10 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/ Fogo e Brasa no Quintal/Youtube)

Você sabe mandar bem no churrasco?

Muitas pessoas possuem dificuldade para escolher cortes de carnes e, inclusive, temperar as peças que vão à grelha.

Mas não é para tanto também, entendemos que essa tarefa pode ser bem difícil para alguns amadores.

É por isso que hoje elaboramos uma lista quentinha de carnes para você pedir na próxima vez que for ao açougue e levar para o churrasco de domingo.

6 carnes para churrasco que são fáceis de temperar e ficam muito macias:

1. Cupim

Pensar em churrasco é lembrar do cupim.

Esse corte amplamente servido em churrascarias, costuma sair mais em conta que a picanha e possui um sabor único.

Feito a partir do pescoço do boi, esse corte é muitíssimo suculento e pode ser assado, cozido ou até mesmo frito. Além disso, cai bem com vários temperos ou apenas com o sal mesmo.

2. Ancho

Aqui está outro famoso nas churrascarias pelo Brasil, o bife ancho fica localizado na costela do boi e é conhecido por sua quantidade de marmoreio.

Isto é, aquela rede de gordura intrínseca na carne que traz muita suculência e sabor ao corte.

Esse robusto corte harmonia com temperos simples e pode ser a pedida da vez para seu churrasco.

3. Maminha

A maminha é mais uma alternativa para o seu churrasco!.

Revestida com uma camada generosa de gordura, a maminha é muito versátil nas mais diversas preparações, fora que é classificada como um corte nobre.

4. Fraldinha

Para algumas pessoas a fraldinha é um excelente corte de carne para o churrasco por possuir muita gordura ao longo de todo o corte.

Com sabor único, essa peça traz muita suculência e maciez quando preparado na grelha e na frigideira.

5. Costela

Seguindo as dicas, a costela bovina ou suína também é mais um corte que vale a pena!

No entanto, na churrasqueira, essa carne fica muito macia e saborosa. Além disso, você pode inovar e acrescentar molhos e recheios nessa preparação.

6. Picanha

Por fim, aqui está ela, a rainha do churrasco: a picanha!

Se você estiver disposto a desembolsar uma grana pelo seu churrasco, esse corte de carne entra em cena!

A picanha vem do dorso da vaca e cai bem com os mais diversos temperos que você imaginar ou preferir.

