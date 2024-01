Delegado da Polícia Civil morre após colidir com poste, em Goiânia

Militares ainda tentaram, por mais de 20 minutos, reanimar vítima, mas sem sucesso

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2024

Acidente de carro, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O delegado da Polícia Civil (PC) de Luís Gomes, no Rio Grande do Norte (RN), Donny Exodo Lima Cavalcante, faleceu após colidir contra um poste, em Goiânia. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (14).

A fatalidade teria ocorrido por volta das 03h, quando a vítima trafegava em um carro, modelo Peugeot 208, pela Avenida Terezina – sentido aproximado Sul/Norte.

Em um dado momento e por motivos desconhecidos, o condutor do veículo acabou colidindo contra a estrutura. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram acionadas e estiveram no local.

Os militares executaram manobras de reanimação por quase 30 minutos. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser chamada, mas pouco pode fazer além de confirmar o óbito oficialmente.

O corpo da vítima foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o automóvel foi encaminhado até o pátio de leilões pelo guincho da PM.