Goiânia terá exposição voltada para amantes de carros antigos; saiba quando e como aproveitar

Evento promete exibição de 500 veículos diariamente. Data da celebração coincide com Dia Nacional do Fusca

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2024

Exposição de veículos antigos no Passeio das águas Shopping, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A 6ª edição da Confraria dos Antigos, encontro voltado para amantes de carros antigos, já tem data marcada para desembarcar em Goiânia neste ano.

Desta vez, a exposição acontecerá nos dias 20, das 10h às 22h, e 21 de janeiro, das 12h às 20h, no estacionamento marrom e vermelho do Passeio das Águas Shopping, que fica na Avenida Perimetral Norte. A entrada é gratuita.

As datas coincidem, inclusive, com a celebração do Dia Nacional do Fusca – que é um modelo garantido de aparecer.

Até o momento, o evento – que ocorre em parceria com a Associação dos Proprietários de Carros Antigos de Goiás (Apcar) e mais de 40 clubes – já conta com 493 veículos inscritos.

Durante os dois dias de festividade, a previsão é que sejam expostos 500 veículos diariamente. O encontro também contará com a presença de mais de 20 associações de colecionadores de carros antigos e a participação de 3 de outros estados do país.

Na programação, estão previstos a exposição de modelos como Fuscas, Herbie, do filme produzido pela Disney : ‘Se Meu Fusca Falasse’, o famoso Penélope Charmosa, da Zildinha Capeleti, além do Chevrolet Opala, VW Kombi, VW Gol GTI, Ford Maverick, Ford Escort Xr3 e Chevrolet Chevette.

“A Confraria dos Antigos é um momento especial para os aficionados por carros, onde podem apreciar a história automobilística e compartilhar suas paixões”, explica o gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, Rafael Almeida.