O truque para acender a churrasqueira que todos deveriam aprender

Há um jeito sustentável de fazer a brasa do seu churrasco pegar rapidinho

Anna Júlia Steckelberg - 15 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Só os churrasqueiros de plantão vão se identificar com a seguinte cena:

Domingo ensolarado, cerveja gelada no copo dos seus convidados, carne já temperada, vinagrete pronto, apenas uma coisa que não está no ponto: a brasa.

Nessas horas, não entendemos porque diabos o carvão não “pega” e o que fazer para aquele fogo atingir o seu ápice para o churrasco.

E, para um bom entendedor, um churrasco só cai bem quando a brasa está perfeita e bem tranquila.

Sendo assim, como fugir dessas brasas que “não pegam” e se dar bem sempre na hora de acender a churrasqueira?

Simples! Encontramos na internet a solução para os seus problemas!

O truque para acender a churrasqueira que todos deveria aprender:

O que vamos te ensinar hoje é como fazer um acendedor para churrasco sustentável. Para isso, você vai precisar de dois ingredientes: rolhas e óleo usado.

Para isso, pegue um pote grande com tampa, se possível alto. O tamanho desse recipiente vai variar de acordo com a quantidade de rolhas que você tiver em casa.

Em seguida, é hora de limpar o óleo usado para não deixar nenhum resíduo ou resto de comida em seu acendedor

Com um filtro de papel, “filtre” o óleo e, quando ele estiver devidamente limpo, coloque-o no recipiente em que as rolhas estão, cobrindo-as completamente.

Deixe esse pote reservado por pelo menos 7 dias. Esse é o tempo para a rolha sugar a gordura e passar a funcionar como um pavio, gerando uma chama contínua.

Depois desses 7 dias, pode chamar a galera: agora o churrasco vai para frente!

Separe três rolhas e coloque-as no meio do carvão, você vai ver que o fogo vai acender com muita facilidade.

Finalmente, o perrengue com brasa, fogo e produtos cheios de promessas milagrosas para acender sua churrasqueira acabaram!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!