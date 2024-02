“A economia do Centro pode colapsar em menos de seis meses”, alerta presidente do Sindilojas-GO

Projeto para requalificação da região histórica da capital ainda não foi aprovado; lojistas pedem celeridade

Maria Luiza Valeriano - 01 de fevereiro de 2024

Centro possui aproximadamente 5 mil lojas, sendo que 2 mil já fecharam as portas (Foto: Divulgação/UFG)

O Centro de Goiânia, um dos mais antigos e importantes bairros da capital, está prestes a deixar de produzir riqueza, oportunidades e cultura. É o que alerta o presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), Cristiano Caixeta.

Em reunião para discutir o programa de requalificação do bairro (Centraliza) com a Prefeitura de Goiânia, o representante sindical afirmou que “se nada for feito ou essa iniciativa não for acelerada, acredito que a economia do Centro pode colapsar em menos de seis meses”.

O encontro se deu nesta quarta-feira (31), 56 dias após a protocolização da proposta na Câmara Municipal de Goiânia, em 06 de dezembro de 2023.

“Esperamos por essa iniciativa há anos. O Centro é um dos bairros mais antigos e importantes da capital, mas está muito abandonado”, destacou Cristiano. De acordo com o representante, o setor abriga mais de 5 mil lojas, sendo que 2 mil já tiveram que fechar as portas.

Diante desta realidade, Cristiano reforça a necessidade de conferir celeridade ao processo de sanção do Centraliza, que possui sete eixos para a requalificação do Centro.

Além da mobilidade, lazer, cultura, infraestrutura, meio ambiente, segurança e habitação, destaca-se se o eixo de atividades econômicas, principalmente quanto aos incentivos fiscais aos comerciantes do setor.

Isso porque imóveis comerciais terão isenção das taxas de licença para execução de obra I, de aprovação para parcelamento do solo, de licença ambiental e de inspeção sanitária, assim como desobrigação total de pagamento do Imposto de Transmissão de Imóvel (ITBI) nas transmissões registradas dentro de 5 anos.

De acordo com o secretário de Finanças, Vinícius Henrique Alves, tais benefícios serão ofertados já com a aprovação do programa.

Porém, ainda há a isenção do IPTU em 100% por três anos e 40% por mais dois anos, para os imóveis comerciais que se encaixem nos requisitos.

Neste caso, o responsável da pasta afirma que os descontos serão aplicados somente no próximo ano fiscal.

Programa Centraliza

Outras medidas que foram incluídas no planejamento para atrair e movimentar o Centro de Goiânia são revitalização asfáltica, iluminação das vias, incentivo à manutenção dos prédios e casas em Art Déco, criação de rota turística de patrimônio histórico-cultural, arborização, além do fechamento de avenidas e ruas com horários alternados, para promover um maior acesso para pedestres.

Vale ressaltar que o programa recebeu críticas quanto aos incentivos à construção de estacionamentos verticais, que receberão 100% de desconto do IPTU por 15 anos, o que poderia favorecer a destruição de outros espaços e comércios.