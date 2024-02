Preso homem que teria feito tio refém e ameaçado policiais em Goiânia

Suspeito foi atingido por três disparos de arma de fogo, na parte inferior do corpo

Da Redação - 04 de fevereiro de 2024

Suspeito teria colocado uma faca no pescoço do próprio tio, o fazendo de refém. (Foto: Reprodução)

Em um enredo digno de um filme hollywoodiano, um jovem, de 24 anos, foi preso após fazer um tio refém e ameaçar policiais. O caso aconteceu neste sábado (03), no Parque Eldorado Oeste, em Goiânia.

Inicialmente, a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma possível violência doméstica, em que o suspeito estaria com uma faca em mãos, ameaçando a própria mãe.

Logo que os militares chegaram ao local indicado, o rapaz não estava mais na residência, mas a vítima indicou que ele se encontrava na casa ao lado, também de parentes.

Ao se aproximar do imóvel, a equipe notou que o jovem estava com uma faca no pescoço do tio, o ameaçando e fazendo de refém.

Os policiais iniciaram uma conversa com o suspeito para que soltasse o familiar, momento este em que ele largou o tio e começou a desferir ameaças e xingamentos contra os militares.

Por várias vezes, foi solicitado que o jovem colocasse a faca no chão, porém, em nenhuma das tentativas ele acatou o pedido.

Ainda com o artefato, ele começou a caminhar na direção da equipe policial, momento este em que foi preciso agir e disparar contra o rapaz.

O suspeito foi atingido por três disparos de arma de fogo, na parte inferior do corpo. Com a chegada do Corpo de Bombeiros para o resgate, foi ainda identificado que ele estava com uma substância semelhante à maconha escondida em um dos sapatos.

Ele foi preso e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), para que pudesse receber o atendimento médico necessário.