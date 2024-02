Esta é a forma mais simples e fácil de descascar ovo cozido

Dica eficaz e prática permite que a proteção externa do alimento seja retirada em segundos

Gabriella Licia - 05 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

O ovo é um dos alimentos mais comuns no cardápio brasileiro por ser extremamente versátil, rico em diversos nutrientes e muito gostoso. No entanto, quando cozido, pode gerar algumas dores de cabeça na hora de ser descascado.

Isso porque retirar a casca do alimento é uma ação muito delicada, já que um único ato errado pode danificar a aparência do ovo, rachando a clara ou até mesmo rasgando o ovo.

A boa notícia é que existe uma técnica muito simples para retirar a proteção externa sem prejudicar o alimento e muita gente sequer imagina.

Para simplificar, separamos o passo a passo logo abaixo. Então já pegue um papel e uma caneta e anote exatamente o truque para nunca mais passar dificuldades na hora de descascar o ovo. Assim, você poderá voltar com o ingrediente nas suas receitas sem erros. Veja só!

Esta é a forma mais simples e fácil de descascar ovo cozido:

O primeiro e mais importante passo é se certificar que ele está muito bem cozido. A média de tempo para isso é entre 12 e 15 minutos em fogo médio. Caso esteja interessado em obter um gema mole (o ovo cozido mollet), a técnica que vamos ensinar não é muito interessante.

Bom, vamos lá! O alimento está bem firme? Então se prepare para o truque mais fácil de todos. Você vai retirá-lo da panela e colocar em uma vasilha com tampa.

Encha o recipiente com água até cobrir o ovo. Agora feche o pote e chacoalhe bem até que todas as cascas saiam. Com essa ação, a proteção externa será totalmente retirada, você não precisará se esforçar e ainda obterá um ovo perfeito, sem rachaduras ou deformações.

Agora, caso prefira o ovo com a gema molinha, é melhor optar pelo método tradicional, retirando as cascas cuidadosamente. Isso porque, se você chacoalhá-lo em um vasilhame, é possível que ele se rompa e vaze a gema.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!