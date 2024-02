Perseguição em Anápolis assusta moradores e termina com prisão de jovem foragido

Suspeito foi alcançado pelos militares e conduzido até a Central de Flagrantes

Davi Galvão - 06 de fevereiro de 2024

Suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (06), no bairro Calixtolândia, região Sudoeste de Anápolis, após tentar empreender fuga ao ser abordado pela Polícia Militar (PM).

Os militares foram ao local já em posse de informações acerca do suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento com um caso de roubo de veículos em Goianápolis, além de passagens por violência doméstica.

Em patrulhamento, as autoridades avistaram um indivíduo com características similares ao do procurado, porém, ao se aproximarem, o mesmo começou a fugir, dando início à perseguição – que assustou moradores e transeuntes.

O suspeito teria então adentrado um lote baldio, onde, ao tentar pular por entre os obstáculos, acabou caindo. Foi nesse momento no qual ele teria machucado ambos os joelhos, de modo com que foi alcançado pelos militares.

Com o homem, foi encontrado o valor de R$ 140 em espécie, entregues à família. Após ser informado do mandado de prisão, o mesmo foi conduzido até a Central de Flagrantes.