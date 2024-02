6 carnes de segunda que são macias e suculentas e parecem de primeira

Além do sabor ser surpreendente, os valores são mais acessíveis e existem algumas específicas que dão um show nas receitas

Gabriella Licia - 08 de fevereiro de 2024

Carne assada. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

Pouco se fala sobre a qualidade e o sabor ímpares das carnes de segunda. As peças são consideradas menos nobres ou mais fibrosas em comparação ao filé mignon ou contrafilé, por exemplo – que são de primeira categoria.

No entanto, existe uma infinidade de vantagens no consumo das carnes de segunda. Além do sabor ser surpreendente, os valores são mais acessíveis e existem algumas específicas que dão um show nas receitas.

É importante ressaltar que são carnes versáteis, podendo ser usadas em diversos pratos, desde o churrasco até um escondidinho ou cozidas. Dá para abusar da imaginação, dos temperos e arrasar na cozinha gastando pouco.

E aí, quer saber quais são esses cortes e como prepará-los? Então confira a lista completa logo abaixo!

6 carnes de segunda que são macias e suculentas e parecem de primeira:

1. Costela

A costela bovina é um dos cortes de segunda mais queridinhos, podendo ser frequentemente encontrado nos churrasco ou cozida com mandioca (há quem prefira batatas).

Diversos churrasqueiros deixam dicas para usar a peça na hora de levar à brasa, sendo fundamental retirar a manta de gordura para ter uma carne macia e menos gordurosa.

2. Paleta

A paleta também é uma peça ótima para utilizar nas receitas. Localizada na parte dianteira do gado, a carne pode ser assada, cozida e até frita.

Macia e suculenta, ela não decepcionará em nenhum prato.

3. Chuleta

Já a chuleta é uma peça que sofre um pouco mais de preconceito por ser encontrada com o osso. Popularmente chamada de bisteca bovina, essa carne pode ser deliciosa assada na brasa e seus convidados ficarão surpresos.

4. Coxão Duro

Também chamada de chandanga, essa carne é mal vista por muitas pessoas. Mas saiba que é uma peça deliciosa, acessível e fácil de encontrar.

O termo ‘duro’ pode trazer uma má ideia, porém é uma parte macia e excelente para o churrasco.

5. Fraldinha

A fraldinha é um tipo de corte de carne bovina, localizada entre a parte traseira e a costela do animal. Assim, é extremamente versátil e muito utilizada nas receitas assadas.

6. Acém

Por fim, o maior e mais macio corte dianteiro do gado é o acém. Essa carne é uma peça magra e bem barata, sendo ótima para strogonoff e outras receitas.

