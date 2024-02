Sexta cidade em Goiás cancela Carnaval após aumento do número de casos de Covid-19

Decisão foi tomada em caráter preventivo para evitar aglomerações

Samuel Leão - 09 de fevereiro de 2024

Carnaval é cancelado em outra cidade goiana. (Foto: Divulgação)

Com a aproximação do Carnaval, o aumento do número de casos de Covid-19 em algumas cidades goianas demandou medidas drásticas por parte das prefeituras. Seguindo o exemplo das cidades de Guapó, Vicentinópolis, Pontalina, Bom Jesus de Goiás e Itapuranga, outra cidade cancelou a comemoração do feriado.

A bola da vez é Goiatuba, município do Sul de Goiás. Com uma população de mais de 35 mil habitantes, o município realizava o chamado “Carnatuba”, que ocorreria na feira coberta, mas optou por evitar riscos e não realizar a edição de 2024.

O prefeito, Zezinho Vieira (PP), reuniu-se com o governador Ronaldo Caiado, na manhã desta quinta-feira (08), para debater medidas de prevenção ao avanço da Covid-19 no município.

Apesar da decisão ainda não ter sido publicada no site oficial da gestão, o representante compartilhou um vídeo, no próprio perfil do Instagram, explicando a situação.

“Não existe, em nosso hospital municipal e nem em redes particulares do município, nenhum paciente que esteja acamado, acometido pela doença. Quando aparece, estamos acompanhando, e são sintomas leves ou assintomáticos”, pontuou.

Ele ainda reiterou que se trata de uma medida preventiva, para evitar as aglomerações no período. Apesar de diversos internautas apoiarem o anúncio, alguns também reclamaram da demora em notificar a população.

“Claro, mas deveriam ter feito isso na semana passada, os pobres ficaram com o prejuízo investido. Compraram mercadoria e não vão lucrar, só estão gastando”, outro também reforçou: “Tem dó das pessoas. Montam barracas, já compraram as coisas, agora, em cima da hora, faz isso”.