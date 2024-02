Show de Israel & Rodolffo no Carnaval corre risco de ser cancelado

Ministério Público teria identificado problemas em relação ao pagamento para a apresentação da dupla sertaneja

09 de fevereiro de 2024

O show da dupla Israel & Rodolffo em Caldas Novas, região Sudeste do estado, que está agendado para este sábado (10), durante as celebrações de Carnaval, pode não acontecer.

Isso porque o Ministério Público (MP) identificou pagamentos superfaturados na contratação dos artistas e recomendou a suspensão da festividade.

Ao identificar as irregularidades, o órgão emitiu um alerta nesta quinta-feira (08), para a prefeitura do município.

Segundo o MP, a cidade contratou a dupla pelo valor de R$ 420 mil. No entanto, foi verificado que o mesmo show foi contratado em Goianésia pelo preço R$ 300 mil, para uma apresentação com a mesma duração e expectativa de público, apenas um dia após o evento em Caldas Novas.

Além disso, a sede da empresa contratada, que fica em Goiânia, possui praticamente a mesma distância para ambas as cidades, o que não resultaria em custos adicionais de logística.

Caso o show da dupla não seja suspenso, o MP pode apresentar uma denúncia contra os gestores e contratados por improbidade administrativa.

Em resposta, a Prefeitura de Caldas Novas publicou uma nota oficial, afirmando que chegou a um acordo com o escritório da dupla, para descontar R$ 50 mil da apresentação, com esse dinheiro sendo restituído ao orçamento do município.

Os representantes dos artistas também disseram ao MP que o preço cobrado teria sido mais alto por se tratar justamente do sábado de carnaval, que é considerada o principal dia no período de celebração, e, portanto, uma data nobre no mercado musical.

O escritório ainda afirmou que, por Goianésia ser a cidade natal dos cantores, teria sido cobrado um valor menor, negociado com antecedência.

Diante desses argumentos, a Prefeitura de Caldas Novas solicitou que fosse arquivado o ofício do MP e afirmou que espera um desfecho positivo.