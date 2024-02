Em vídeo, cliente promete processar Coco Bambu após mãe parar no hospital

Além do susto, empresário teve uma despesa de quase R$ 5 mil no hospital

Davi Galvão - 15 de fevereiro de 2024

Unidade do Coco Bambu em Anápolis. (Foto: Claudiomir Gonçalves/Anápolis na Rede)

O que era para ter sido um jantar agradável se transformou em uma grande dor de cabeça para o administrador Marcus Andrade, de 40 anos, que foi até a unidade do Coco Bambu em Anápolis.

Ele sustenta que integrantes da família sentaram no restaurante na segunda-feira (11), mas acabou tendo que levar a mãe às pressas até um hospital na capital após ela desenvolver um caso de gastroenterite.

A situação foi compartilhada por ele, inclusive, nas redes sociais – onde tem mais de 82 mil seguidores. De quebra, afirma que vai buscar a Justiça.

Em entrevista ao Portal 6, o denunciante contou que chegou no restaurante por volta das 20h, acompanhado da mãe e outras duas pessoas e que logo realizaram o pedido de alguns drinks e dos pratos principais.

“Foi depois de 1h30 que a gente estava lá que foram servir as bebidas, e nada dos pratos, aí a gente chamou um garçom para ver o que estava acontecendo e aí veio a surpresa”, relembrou.

Já por volta de 21h30, com apenas as bebidas à mesa, mas ainda antes que qualquer prato fosse servido, Marcus afirmou que a equipe do local lhes disse que um dos pedidos – uma porção de frango à parmegiana – pedido pela mãe dele, de 60 anos, não estaria mais disponível na cozinha.

“Daí eu perguntei né, por que eles demoraram 1h30 para me falar isso, sendo que era só ter comunicado na hora do pedido que a gente escolhia outra coisa, aí deu um bate boca lá e no final eles falaram que iam dar um jeito de entregar o pedido”, contou.

Cerca de 10 minutos depois, a porção de frango teria “misteriosamente”- nas palavras do denunciante – sido entregue, sendo que nenhum dos outros pedidos haviam sido concluídos ainda.

Assim, o prato foi consumido normalmente, ainda que a mãe de Marcos afirmasse que o alimento estava ligeiramente frio.

Já cansados de esperar, por volta das 22h, resolveram ir embora do local e apenas lanchar em casa, com a conta da noite – que incluía as bebidas, o frango e algumas taxas – resultando em R$ 498.

Entretanto, já na madrugada da terça-feira (13), por volta das 05h, a idosa começou a apresentar sintomas de febre, além de dores pelo corpo e vômito.

“A gente acordou muito preocupados, mas pelo sintomas pensamos que fosse dengue, daí a gente já correu para o [Hospital Albert] Einstein, em Goiânia, para realmente ver o que estava acontecendo”, afirmou.

“Já no exame, a médica que atendeu a gente ficou com suspeita de ter sido algo relacionado a alimentação, aí depois dos exames veio o resultado. Ela estava com gastroenterite e, segundo a equipe médica, muito provavelmente por conta de algo que tinha comido”, continuou.

Assim, a paciente foi assistida com a medicação necessária e permaneceu na unidade hospitalar, recebendo alta na quarta-feira (14).

“Foram dias horríveis. Fui lá para jantar e minha mãe saiu totalmente sem saúde, já tá em casa mas muito debilitada ainda, tomando soro, com dores, foi horrível. Isso sem falar na conta do hospital, que ficou em R$ 4.553”, lamentou o denunciante.

Marcus ainda disse que buscou contato com a gerência do local, mas foi informado apenas de que “todos os alimentos do local seguiam as mais rigorosas vistorias de qualidade” e que todos os procedimentos alimentares eram acompanhados por nutricionistas.

“Eles falaram que não tinha como saber se realmente a comida deles tinha causado isso. Mas como não? A gente mora todo mundo junto, comemos as mesmas coisas todos os dias, da mesma panela. A única coisa diferente foi esse frango misterioso deles que apareceu do nada, como eles explicam isso?”, questionou o filho, indignado.

Ainda nesta quinta-feira, Marcus teria ido até o Procon e também passado na vigilância sanitária e afirmou que pretende tomar ações legais contra a empresa.

Ao Portal 6, a gerência da unidade do Coco Bambu de Anápolis informou que adota normas criteriosas nos procedimentos sanitários.

Confira a nota do Coco Bambu íntegra:

“O Coco Bambu Anápolis esclarece e reforça que adota os mais criteriosos procedimentos, visando sempre a segurança e o bem-estar de seus clientes, inclusive contamos com uma equipe de nutrição que acompanha todos os procedimentos relacionados aos seus insumos, desde sua compra até a produção que é feita até chegar à mesa do nosso cliente.

Estamos em contato com a cliente para esclarecer a situação”