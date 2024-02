Entregador de aplicativo flagra momento exato de assassinato em Goiânia

Caso aconteceu por volta das 06h30, quando ele viu suspeito pilotando sem placa

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2024

Rua do Residencial Junqueira, em Goiânia. (Foto: Google Street View)

Um motociclista de aplicativo, que fazia entregas na manhã desta quinta-feira (15) em Goiânia, se deparou com um possível latrocínio no Residencial Junqueira. Ele presenciou o momento que a vítima foi baleada e morreu no local.

O caso aconteceu por volta das 06h30, quando ele viu o suspeito pilotando sem placa, em atitude estranha e rondando um morador de 40 anos, que havia acabado de sair de casa.

Nesse momento, ele efetuou um disparo que atingiu o rosto da vítima. Já o motorista de aplicativo saiu em busca de policiais militares, enquanto o atingido caiu no chão.

Eles compareceram ao local, juntamente com os bombeiros, que confirmaram o óbito do morador. Na sequência, o corpo foi recolhido e deverá passar pela perícia.

A Polícia Civil (PC) deve seguir as investigações. O caso foi registrado apenas como agressão por arma de fogo e homicídio simples.