Homem espanca esposa alegando que ela deixou filho de 1 ano sozinho e caso ganha reviravolta

Aos policiais, vítima revelou que história não era verdade e deu relato do que realmente teria acontecido

Davi Galvão - 17 de fevereiro de 2024

Central de Flagrantes de Águas Lindas. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada neste sábado (17), no município de Águas Lindas, região central de Goiás, após um homem denunciar que a ex-companheira havia saído de casa e deixado o filho, de pouco mais de 01 ano, sozinho na residência. Porém, ao chegar no local, a moça apresentou uma versão bastante diferente.

O fato aconteceu por volta das 01h30, quando os militares receberam a ligação do denunciante, de 22 anos, alegando o suposto abandono, e foram prontamente até o endereço indicado.

Chegando lá, se depararam com o jovem, do lado de fora da residência, na companhia do sogro. O rapaz teria então adentrado na casa, a fim de buscar os pertences do filho, mas foi então que os policiais ouviram, do interior do imóvel, os gritos da ex-companheira, de 21 anos, que até então estaria teoricamente em outro lugar.

No mesmo instante, as autoridades entraram no local, a fim de prestar socorro, e se depararam com o denunciante agredindo a vítima. Ao tentar separá-los, o autor da violência teria partido para cima dos agentes, que tiveram de fazer o uso da força para poder contê-lo e algemá-lo.

Foi aí que a jovem, com um hematoma no rosto, apresentou a própria versão dos fatos. Segundo ela, teria chegado na residência, onde já se encontravam o filho e o ex, por volta de 01h30, após terminar o turno na hamburgueria em que trabalha .

Ao entrar, teria recebido uma mensagem de uma amiga, que lhe pediu um capacete emprestado, o qual ela pegou e teria se dirigido até o portão para esperar pela colega.

Foi então que o agressor teria questionado onde ela iria e, imaginando que a jovem fosse sair, ainda de acordo com a vítima, teria quebrado o celular que ela possuía, lhe desferido um soco no rosto e a ameaçado de morte.

Temendo pela integridade física, ela contou que fugiu da residência e só retornou quando viu que os pais tinham chegado ao local.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes, e o pai da criança deverá responder por violência doméstica.