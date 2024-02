Gayer pode ser meio de campo entre Caiado e bolsonarismo raiz

Deputado federal pode ser trunfo para governador conquistar parte do eleitorado do ex-presidente

Pedro Hara - 27 de fevereiro de 2024

Gustavo Gayer deve ser a ponte para Caiado com o bolsonarismo raiz. (Edição: Portal 6)

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (UB) vem articulando para herdar o espólio político deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030.

Desta forma, quem vem ganhando moral com o governador nos últimos meses é Gustavo Gayer (PL). Considerado um bolsonarista raiz, o deputado é um aliado de primeira hora do ex-chefe do Executivo.

Fontes contaram à Rápidas que Gayer é visto como alguém que pode aproximar Caiado de outros nomes que possuem influência na direita e poder de conversão de votos, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

No entanto, a missão da dupla Caiado e Gayer não será nada fácil. Prova disso é a manifestação convocada por Bolsonaro no último domingo (25), que colocou no mesmo palanque três nomes que devem disputar a herança do ex-presidente.

Além de Caiado, estiveram presentes no evento Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Romeu Zema (Novo), governadores de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

Gayer também não deverá apoiar Caiado de graça. Neste caso, resta saber qual será a moeda de troca pedida pelo deputado federal para os próximos pleitos.

Ainda não existe previsão para que Alex Martins e Wederson Lopes voltem à Câmara

Exonerados das secretarias de Educação e de Obras pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos), Alex Martins (PP) e Wederson Lopes (Podemos), em breve devem retornar à Câmara.

Vice-presidente da Casa, Jakson Charles (PSB) afirmou à Rápidas que ainda não existe uma data definida e que o retorno será automático a partir do momento em que haja solicitação.

Alex substituirá João Feitosa (PP), enquanto Wederson assume a cadeira de Eli Rosa (Podemos).

Julgamento que pode cassar chapas de vereadores em Goiânia é suspenso pelo TSE

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Raul Araújo Filho pediu destaque no julgamento que pode cassar as chapas de vereadores do Podemos e do Agir, eleitas em 2020.

Caso o TSE forme maioria, Leia Klebia (Podemos) e Paulo Henrique da Farmácia (Agir) perdem os cargos. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado.

Daniel Vilela anuncia de maneira oficial apoio a Renato de Castro

Presidente estadual do MDB, o vice-governador Daniel Vilela anunciou de maneira oficial o apoio à pré-candidatura do deputado estadual Renato de Castro (UB), em Goianésia.

A oficialização é apenas protocolar, já que o acordo entre MDB e UB é de apoiar mutuamente candidatos que sejam cabeças de chapa nas eleições deste ano.

Aava Santiago critica participação de Caiado na manifestação convocado por Bolsonaro

No X, antigo Twitter, a vereadora Aava Santiago (PSDB) disse que o governador Ronaldo Caiado serviu apenas de “papagaio de pirata” na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Aava, Caiado teve um “papel de coadjuvante da histeria” e questionou o que a presença do governador no ato mudou na vida dos goianos.

Procuradores de Goiás que vão concorrer a vaga no STJ são escolhidos

Três procuradores de Justiça de Goiás se inscreveram na lista sêxtupla para ingressar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a vaga do quinto constitucional destinada ao Ministério Público.

Os nomes são Benedito Torres Neto, Haroldo Caetano e Ivana Farina. A composição da lista ocorrerá presencial em uma sessão extraordinária do Conselho Superior, dia 11 de março, às 15h.

Nota 10

Para os três estudantes de balé do Basileu França, que participaram do International Talent Award, na Itália.

Os vários convites para competições e apresentações fora do Brasil demonstram que o estado é um dos principais polos de balé do país.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis, que após quase um ano ainda não concluiu a reforma da Escola Municipal Realino José de Oliveira, na Jandaia.

A demora nas obras faz com que alunos da unidade tenham o ano letivo comprometido.