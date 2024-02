6 coisas que jamais devem ser feitas no chuveiro (a última é perigosa)

Riscos de choque são altos, além dos perigos presentes no piso escorregadio devido à água

Gabriella Licia - 27 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Tomar banho é uma atividade que fazemos diariamente e, por puro costume, muitas vezes não damos conta de que há coisas que jamais deveriam ser feitas no chuveiro por serem extremamente perigosas.

Isso porque o mecanismo adotado para a funcionalidade do item indispensável no dia a dia é um tanto delicada. Além disso, os riscos de choque são altos, sem mencionar ainda o piso escorregadio por causa da água.

Para evitar acidentes, quedas e demais danos, é importante se atentar à lista que separamos logo abaixo. O último item é o mais perigoso e vale a pena redobrar as atenções. Olha só!

6 coisas que jamais devem ser feitas no chuveiro:

1. Usar aparelhos elétricos

Levar dispositivos elétricos, como secadores de cabelo, barbeadores elétricos ou rádios, para o chuveiro pode aumentar o risco de choque elétrico.

2. Dançar ou realizar movimentos bruscos

O piso molhado do chuveiro pode ser escorregadio, e realizar movimentos bruscos ou dançar pode resultar em quedas e lesões.

3. Cortar as unhas dos pés

Fazer isso no chuveiro pode ser perigoso, pois há o risco de escorregar e se machucar com os instrumentos cortantes.

4. Usar produtos inflamáveis

Evite usar produtos inflamáveis, como velas ou incensos, no chuveiro, pois a área úmida pode aumentar o risco de acidentes.

5. Tomar banho durante tempestades

Evite tomar banho durante tempestades, pois há um risco potencial de raios atingirem a sua casa e causar um curto-circuito e choques elétricos.

6. Utilizar objetos cortantes

Lâminas de prestobarbas são muito comuns na maioria dos banheiros, já que é mais prático se depilar ou barbear durante o banho. No entanto, em um possível escorregão, elas podem ser altamente perigosas.

Isso porque se, no momento da queda, a pessoa estiver com próxima, encostar nela ou ter o azar do objeto cair nela, um enorme desastre pode acontecer.

