Padrasto do menino Pedro Lucas, desaparecido em Rio Verde, é indiciado pela polícia

Suspeito está preso preventivamente desde janeiro, após fortes indícios de envolvimento no sumiço do garoto

Thiago Alonso - 05 de março de 2024

Pedro Lucas, está desaparecido desde novembro do ano passado. O padastro, José Domingos, está preso preventivamente desde 08 de janeiro. (Foto: Reprodução)

José Domingos Silva Santos, de 22 anos, padrasto do menino Pedro Lucas, desaparecido há quatro meses em Rio Verde, no Sudoeste Goiano, foi indiciado nesta segunda-feira (04), pelo crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, contou que um detento, que se encontra no mesmo presídio que o suspeito, teria denunciado em uma carta que ele fez uma confissão sobre o crime, com detalhes.

No texto, foi relatado que José Domingos teria cortado o corpo da vítima em pedaços e levado parte dentro de uma mala, rumo a um mato no bairro Vila Borges. Outras partes teriam sido enterradas próximas a um córrego.

O delegado destacou que, ainda que carta não tenha efeito de prova, o material foi usado no inquérito como elemento informativo.

Embora o corpo de Pedro Lucas não tenha sido localizado, as investigações revelaram fortes evidências de envolvimento do suspeito no delito.

Dentre eles, estão o fato de José Domingos ter registrado o desaparecimento do enteado apenas quatro dias depois, apresentando inconsistências no depoimento.

O padrasto da vítima está preso preventivamente desde o dia 08 de janeiro.

Desaparecimento

O pequeno Pedro Lucas, de oito anos, está desaparecido desde novembro de 2023, quando teria deixado o irmão mais novo na escola.

A última aparição da criança teria sido registrada por câmeras de segurança da região. Desde então, o menino não foi mais localizado.