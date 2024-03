Projeto cultural em Anápolis oferece diversas atividades para mulheres no mês de março

Nos encontros serão realizados workshops, mesa redonda e apresentações abertas a toda comunidade interessada no debate de temas como a mulher negra atriz; teatro de formas animadas e as mulheres no teatro de grupo

Gabriella Licia - 05 de março de 2024

(Foto: Divulgação)

O Fundo de Arte e Cultura (FAC) lançou, em 2023, alguns editais com investimento de mais de R$ 14 milhões. A cidade de Anápolis foi contemplada com a aprovação do projeto Aprumano a Matula, do grupo teatral Matula Cênica.

Com foco no feminino, o grupo realiza projetos desde 2017 e mantém suas atividades através de incentivos. A aprovação no FAC, segundo Ilmara Damasceno que é uma das idealizadoras do grupo, faz com que o trabalho possa amadurecer e alcançar novos horizontes.

O Aprumano a Matula vem para realizar muitas atividades pelo Estado. Iniciando os eventos da agenda, acontece em março o primeiro movimento da proposta. O projeto Mexidão Cultural é um evento totalmente gratuito e organizado para além da apreciação cultural, e tem por objetivo levantar questões pertinentes ao fazer teatral através do olhar de mulheres artistas, integrantes de grupos de teatro existentes há mais de 20 anos, que se destacam por suas pesquisas e realizações na cena teatral.

Nesse encontro serão realizados workshops, mesa redonda e apresentações abertas a toda comunidade interessada no debate de temas como a mulher negra atriz; teatro de formas animadas e as mulheres no teatro de grupo. A ação conta ainda com as atrizes convidadas Susi Feoli (Uberlândia/MG) e Izabela Nascente (Goiânia/GO).

A agenda das atividades de apreciação com apresentação dos espetáculos Sobre Figos e Folhas, Eu, mulher?; performance Travessias Feministas Experimento #03; Lambe Lambe Elza e atividades formativas podem ser conferidas na página do instagram @matulacenica.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível neste link.

Confira agora as datas para as atividades gratuitas, que acontecerão no Teatro Municipal de Anápolis:

07/03 – Workshop: Teatro de Formas animadas (Izabela Nascente) – 14h às 16h

07/03 – Performance: Travessia feministas experimento #03 – 18h30

07/03 – Espetáculo: Sobre Figos e Folhas – 20h

08/03 – Workshop: A mulher negra atriz – (Susi Feoli) – 14h às 16h

08/03 – Apresentação: Lambe-lambe – Elza – 18:30 às 19h30

08/03 – Espetáculo: Eu, mulher? – 20h

09/03 – Mesa redonda: A mulher e o teatro de grupo – (Izabela Nascente e Susi Feoli) – 09h às 11h