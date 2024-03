Homem mistura milho com leite condensado e se surpreende com resultado; veja

O que algumas pessoas acharam que seriam apenas uma mistura entre os dois ingredientes acabaram se surpreendendo com uma receita deliciosa

Magno Oliver - 11 de março de 2024

(Foto: Reprodução / Instagram / Borapracozinhaofc)

Um vídeo gastronômico sensacional deu o que falar na internet e viralizou nas redes sociais com um final muito surpreendente e para lá de gostoso.

O perfil de receitas no Instagram (@Borapracozinhaofc) do Diego Bueno trouxe uma experiência culinária que impressionou os internautas na web.

Assim, a página fez uma receita de leite condensado na lata tradicional de milho-verde que o resultado foi um bolo delicioso de dar água na boca.

Homem misturou milho com leite condensado e se surpreendeu com o resultado

Ingredientes:

1 lata de milho verde

1 caixa de leite condensado

2 caixas de creme de leite

1 e 3/4 de xícara de fubá

1 colher de fermento em pó

Goiabada a gosto em pedaços

1 colher de maisena (para untar os pedaços de goiabada)

Vamos ao preparo

Coloque o leite condensado na lata de milho, passe a mistura para o liquidificador e bata bem.

Em seguida, despeje o conteúdo em um recipiente e adicione 400g de creme de leite, 1 xícara e 3/4 de fubá de milho, misture tudo e adicione 1 colher de fermento em pó.

Assim, unte uma forma de assar bolo e despeje a mistura. Agora vem o toque especial.

Por fim, coloque pedaços de goiabada, untados na maisena, por todos os cantos da forma e leve ao forno a 180º por 40 minutos e depois é só servir.

Os seguidores elogiaram bastante a receita e ficaram em estado de choque com o bolo fofinho e molhadinho do recheio que saiu do forno.

“Eu fiz e deu super certo! Fica fofinho, todos amaram, virou o novo bolo favorito da família”, comentou uma seguidora.

“Pessoal, acabei de fazer! Fica excelente, só não coloquei goiabada, porque não tinha mais. Ele cresceu bem e a massa ficou fofinha! Estava preocupada, porque não põe ovo na receita, mas deu muito certo”, elogiou outra internauta logo abaixo.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

