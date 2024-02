Quem tem Air Fryer precisa urgente aprender a fazer essa receita

Criação de costelinha de milho com maionese cremosa de chipotle caseira bombou nas redes sociais e é a nova queridinha dos internautas

Magno Oliver - 12 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução / Instagram / chris_docesesalgados/mynutritioncreative)

Uma receita nova no pedaço, gostosa e rápida viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os usuários na internet.

Trata-se de um preparo de costelinha de milho na air fryer. O prato é tão gostoso que virou o novo queridinho dos internautas no Tik Tok.

O perfil de receitas no Instagram da Chris_docesesalgados foi quem trouxe a gostosura. Uma receita especial da Nutricionista Marianne quem criou essa delicinha.

A montagem é feita com base em milho cortado em partes ao meio e alguns temperos especiais para dar um sabor leve e especial ao preparo.

Quem tem Air Fryer precisa urgente aprender a fazer essa receita

INGREDIENTES

PARA AS COSTELAS DE MILHO:

3 Espiga de milho coberta, com cauda, ​​​​cortada em quartos no sentido do comprimento

Spray de azeite extra-virgem

1 colher de sopa de tempero mexicano

1 limão

Coentro fresco para temperar

PARA O CHIPOTLE MAYO:

1 xícara de maionese

3 pimentas Chipotle em adobo (cerca de 3 colheres de sopa)

2 colheres de sopa de suco de limão

1 pitada de sal

2 dentes de alho

Modo de Preparo

Prepare as costelas de milho cortando cada espiga de milho em quartos no sentido do comprimento. Em seguida, pulverize as costelas de milho com azeite extra-virgem e esprema meio limão sobre elas.

Cubra-os generosamente com tempero mexicano.

Assim, basta colocá-los na fritadeira a 180°C (cerca de 350°F). Frite ao ar livre por 10-12 minutos até que os gominhos estejam dourados e levemente crocantes.

Prepare a maionese chipotle misturando até ficar homogêneo e cremoso os seguintes ingredientes: a maionese, o pimentão chipotle, o suco de limão, o sal e os dentes de alho.

Assim que as costelas de milho estiverem prontas, regue-as com suco de limão fresco e polvilhe coentros picados para dar mais sabor.

Depois é só servir as costelas de milhos ainda quentinhas com um acompanhamento de maionese chipotle caseira para mergulhar os gominhos assados.

Confira o vídeo completo: