Cavalo precisa ser resgatado por bombeiros após cair dentro de fossa, em Anápolis

Vídeo registrou a ação dos militares, que agiram rápido para conseguir retirar o animal do buraco

Samuel Leão - 13 de março de 2024

Cavalo é resgatado após cair dentro de fossa. (Foto: Reprodução)

Um cavalo, que caminhava por uma rua da Vila Nossa Senhora D’Abadia, em Anápolis, passou por momentos de terror ao pisar em uma fossa e ver o chão desabando sob as quatro patas.

Ele ficou preso e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta quarta-feira (13).

Populares acompanharam toda a ação, percebendo o animal deitado dentro da estrutura. Coberto de sujeira, ele teve que aguardar a chegada dos militares, ficando cansado e perdendo as forças.

Ao chegar no local, a equipe montou um sistema de roldanas, usando cordas presas a uma árvore, ao lado do buraco. Eles, então, amarraram as cordas no animal, de modo a puxá-lo para cima.

“Ele não vai ter força, ficou muito tempo aí”, chegou a comentar uma moradora, que acompanhou a ação dos bombeiros, registrada em vídeo.

Em uma ação rápida, a equipe retirou o cavalo da fossa e o limpou, usando a mangueira do caminhão da corporação.

O buraco, que ficou aberto onde antes estava a fossa, também foi isolado e sinalizado pelos militares, para evitar novos acidentes até que a estrutura seja reconstruída.