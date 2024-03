6 utilidades incríveis para metade do limão que sobrou e ficou na geladeira

Sabe aquela banda restante da fruta que acabou sobrando e ficando de bobeira na geladeira? Saiba que tem jeito para ela sim

Magno Oliver - 17 de março de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Drica na Cozinha)

O limão é uma fruta coringa na preferência das pessoa, ele orna bem com o mundo do doce, do salgado, na limpeza, cosmética, enfim quaisquer situações.

Mas muitas pessoas usam a fruta e ficam indecisas sobre o que fazer com a metade que sobra e acaba ficando na geladeira.

Assim, esse hábito é comum devido à dificuldade em encontrar utilizações práticas para uma pequena quantidade de limão.

Separamos para você uma listinha com algumas boas utilidades que vão te ajudar nessa dificuldade.

6 utilidades incríveis para metade do limão que sobrou e ficou na geladeira

1. Limpeza de itens e superfícies

Pegue aquela banda que sobrou na geladeira, misture com uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio e use a misturinha para limpar superfícies e objetos sujos.

2. Espantar moscas

Também é um ótimo utilitário para espantar moscas na sua residência, apartamento, local de trabalho. Assim, pegue a metade da fruta, espete pequenos cravos nos gominhos em cima e veja a mágica acontecer.

3. Eliminar odores

Aquela parte que sobrou do limão também é ótima para eliminar maus cheiros como os da tábua de passar, por exemplo. Pegue o item, esfregue a metade que estava inutilizada, passe um pouco de sal grosso e depois lave para sair o odor.

4. Limpar micro-ondas

O querido cítrico também é um ótimo limpador de micro-ondas. Corte a metade dele em rodelas, coloque em uma xícara com água e ligue por 2 minutos. Em seguida, remova a gordura amolecida das paredes do utensílio com um pano úmido com detergente.

5. Aromatizador de ambientes

Sim, ele também é perfeito para deixar a casa perfumada. Coloque a metade do limão em uma panela com água fervendo, pingue essência de eucalipto ou da sua preferência para criar um aromatizador natural.

6. Preservar frutas

Por fim, você sabia que ele também é bom para preservar frutas? O limão tem propriedades que conseguem evitar o escurecimento e apodrecimento de frutas como a banana e a maçã. Basta esfregar um pouquinho do sumo na superfície delas.

