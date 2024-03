Casas para alugar no Jundiaí estão sendo alvo de pessoas em situação de rua e usuários de droga

Registro enviado ao Portal 6 flagrou indivíduos pulando o portão de um imóvel. Moradores afirmam ser uma situação recorrente

Davi Galvão - 18 de março de 2024

Imagem ilustrativa de uma das ruas do bairro Jundiaí e captura de invasão ocorrendo uma residência do setor. (Foto: Portal 6)

Em um registro, enviado ao Portal 6 de forma anônima, três indivíduos em situação de rua foram flagrados invadindo uma residência colocada à venda, no bairro Jundiaí.

Muito mais do que um caso isolado, moradores do local afirmam que diversos outros imóveis têm sofrido ações parecidas, nas quais nem mesmo as maçanetas das portas são deixadas no local.

À reportagem, uma corretora de imóveis da região contou que uma das residências que ela anuncia também foi alvo dos criminosos.

“Eles arrebentaram a cerca elétrica e roubaram toda a fiação elétrica, além de todo tipo de metal que conseguiram encontrar, até mesmo o encaixe do box do banheiro”, comentou.

“Tudo o que tinha alumínio eles também roubaram. Eles entram na casa que tá com a placa, detonam tudo o que tá lá dentro e uns fazem moradia depois, mas o foco deles é roubar, especialmente fiação elétrica”, contou.

Por conta do tipo de materiais roubados e da forma com a qual o local foi invadido, ela afirmou que a principal suspeita é de que os espólios sejam revertidos em dinheiro para comprar entorpecentes.

“Uma vez eu vi um deles, na frente dessa casa que foi invadida, revirando o lixo de um dos vizinhos. Óbvio que me partiu o coração e eu perguntei se ele estava procurando comida, mas aí ele disse que estava vendo se encontrava alguma coisa para vender”, afirmou.

Histórico recente do Jundiaí

Apesar de ser considerada a região mais nobre da cidade, o Jundiaí vem apresentando problemas sociais que, levando em conta o histórico do local, não eram comuns.

O bairro enfrenta há meses o aumento expressivo no número de pessoas em situação de rua e usuários de droga que migraram para o local, em decorrência da retomada das obras do novo Centro Administrativo.

Aliado a isso, roubos em plena luz do dia, disparos com armas de fogo e furtos na região tem sido registrados com cada vez mais frequência nos últimos meses.