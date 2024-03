A fórmula secreta para fazer arroz soltinho que nem as avós sabiam

Gabriella Licia - 19 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Gastronomismo/Youtube)

Se você é uma daquelas pessoas que adoram receber conselhos sobre receitas, dicas caseiras e economia, certamente vai se encantar com a fórmula secreta para fazer arroz soltinho que muita gente não sabe, nem mesmo as vovós.

Este truque existe há algum tempo, porém é pouco divulgado e pode ser muito mais útil do que se imagina, além de ajudar a economizar o gás de cozinha. E o melhor é que para realizá-lo você só vai precisar de um pano de prato, além da panela e do arroz, que você já estará cozinhando normalmente.

E aí, ficou curioso para entender como funciona? Então confira abaixo o passo a passo e nunca mais sofra com o ‘arroz papado’, nem passe vergonha na frente dos convidados. Além disso, você economizará tempo e dinheiro no botijão de gás. Veja só!

A fórmula secreta para fazer arroz soltinho que nem as avós sabiam:

Para o primeiro passo, inicie o preparo do arroz na panela como de costume. Acenda o fogo médio, adicione os grãos, os temperos, refogue e depois cubra com água para cozinhar.

É neste estágio que acontece a grande transformação. Assim que a água começar a ferver, abra a tampa da panela, coloque um pano de prato sobre ela e feche novamente.

Lembre-se de desligar o fogo antes de posicionar o pano, para evitar qualquer risco de incêndio devido ao contato do tecido com as chamas.

Após desligar o fogo e cobrir a panela com o pano, mantenha-a assim por 15 minutos. Durante esse período, o arroz vai cozinhar e resultar em uma porção solta, macia e saborosa.

E então, já conhecia esse truque? Apesar de simples, pode ser uma grande ajuda na hora de preparar o prato tradicional.

