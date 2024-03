O rádio de Anápolis perdeu a alegria de Carlos Cândido

Ele deu voz a muita gente que só via nele, a voz de para falar o que pensava

Denilson Boaventura - 19 de março de 2024

Essa semana, Anápolis se despediu de uma importante personalidade. Carlos Cândido é um radialista da década de 70 que marcou a história da comunicação na cidade. “Quiçá do rádio goiano, quiça do rádio brasileiro”, como remendava a entrada do programa que apresentava atualmente.

Apresentando o Ligue Alegria na Rádio Nova FM, trazia informação e coragem para os dias. Alguns se divertiam com seu jeito severo e citado por alguns como “ranzinza”, mas que o credenciava para apresentar suas verdades no rádio. Deu voz a muita gente que só via nele, a voz de para falar o que pensava.

A semana foram de muitas despedidas dos colegas de profissão, familiares e ouvintes que reconheciam “perdemos parte da memória da nossa gente”. Eu concordo. Perdemos uma biblioteca viva da história moderna da cidade. Coisa que não está escrita em lugar algum e que foi embora com a sabedoria de Carlos Cândido. Resta a nós lembrar de Carlos Cândido como um professor.

Brigou um bocado, riu outro tanto. Apaixonou-se pelo rádio, pelo esporte e pela vida dessa gente simples que ainda preserva o hábito de ligar o rádio para informar e ser informado.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve às terças-feiras. Siga-o no Instagram.