O truque secreto para consertar a parede descascada por causa da umidade:

Gabriella Licia - 25 de março de 2024

Mulher descascando a parede. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Se você já passou pela experiência de encontrar uma parede de casa descascada por causa da umidade e infiltrações, com certeza vai se interessar muito por essa dica fácil para solucionar o problema.

É fato: com o tempo e o excesso de aquosidade em qualquer cômodo pode deteriorar as pinturas das paredes, deixando-as manchadas e até mesmo esfarelando. E isso é péssimo para o ambiente.

Um outro agravante é a possibilidade de proliferação de mofos e outros problemas. Então, para resolver a situação de uma vez por todas, separamos um truque simples para você conservar a estética e durabilidade das paredes de sua casa. Quer saber como? Então confira o passo a passo logo abaixo.

1. Limpeza da área afetada

O primeiro passo é remover toda a tinta descascada e a área afetada pela umidade. Use uma espátula para raspar suavemente a superfície e remova qualquer resíduo solto.

2. Tratamento da umidade

É essencial identificar e resolver a causa da umidade para evitar que o problema persista. Pode ser necessário corrigir vazamentos de água ou problemas de drenagem. Certifique-se de que a parede esteja completamente seca antes de prosseguir.

3. Aplicação de selante

Aplique um selante à base de água na área afetada para ajudar a selar e proteger a parede contra futuros danos causados pela umidade.

4. Reparo do reboco

Se houver danos significativos ao reboco, será necessário repará-lo. Aplique uma camada de argamassa para reboco na área afetada e nivele-a com uma desempenadeira.

5. Secagem completa

Permita que a argamassa para reboco seque completamente de acordo com as instruções do fabricante. Isso pode levar alguns dias, dependendo das condições climáticas e da umidade ambiente.

6. Pintura

Após a secagem completa, aplique uma camada de primer à base de água na área reparada para garantir uma aderência adequada. Em seguida, pinte a parede com tinta adequada para áreas úmidas ou com tinta resistente à umidade.

