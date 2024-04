A técnica para cozinhar arroz com a chama do fogão desligada que é sucesso no momento

Com esse truque você vai fazer as pazes com o seu gás da cozinha e de quebra, preparar os grãos bem soltinhos

Anna Júlia Steckelberg - 01 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quando pensamos em cozinhar arroz a primeira coisa que nos vem à mente são aqueles passos simples.

Óleo na panela quente, os grãos refogados com o alho e sal, uma boa quantidade de água e cozimento em fogo médio por uns bons minutos. Certo?

Pois bem, que tal sair desse convencional e testar uma técnica para cozinhar arroz sem precisar deixar a chama ligada por horas a fio?

Vem viralizando na internet um vídeo que ensina de forma muito prática de fazer o bom e velho arroz.

Aliás, essa técnica ainda garante uma boa economia de gás e energia em casa!

Amanda usa o seu Instagram para dar dicas de casa e compartilhar receitas, e em um vídeo, que já atingiu milhares de visualizações, ela ensina um passo a passo para fazer arroz de uma forma diferente.

No vídeo, a interactua já começa questionando: “você sabia que consegue cozinhar o arroz com a chama do fogão desligada?”

O truque funciona assim:

Depois de colocar o óleo e os temperos na panela quente, jogue o arroz bem e o incorpore nos temperos.

Feito isso, despeje água na fervente para cozinhar. A quantidade deve ficar uns dois dedos acima dos grãos.

Assim, quando a água começar a ferver bem, desligue o fogo e coloque a tampa por cima.

Deixe os grãos cozinharem ali com o vapor por cerca de 15 minutos e voilà! Está pronto!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amanda e os Guri ✨🍃Araucária • Curitiba (@amandaeosguri)

