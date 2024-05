CEI da Saúde ainda está não está protocolada na Câmara, mas prazo já está definido

Requerimento ainda precisa ser lido em Plenário para que haja início oficial

Pedro Hara - 21 de maio de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Policial Federal Suender (PL) ainda não protocolou na Câmara de Anápolis o pedido para abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde.

À Rápidas, o vereador afirmou que até o final desta semana o pedido será feito de maneira oficial na Casa.

Segundo Suender, a demora é devido à chegada de novos documentos e ao fato de que ele ainda está fazendo alguns ajustes para que não haja argumentos contrários à abertura da CEI.

Após ser protocolado na Câmara, o requerimento para a abertura da comissão precisa ser lido em Plenário.

Desta forma, a abertura só ocorrerá no mês de junho, pois a próxima sessão na Casa está marcada para o dia 03 de junho.

Após a instauração oficial da CEI, o passo seguinte será a escolha do presidente e relator para dar início aos trabalhos.

Wederson Lopes recebe mais de R$ 16 mil da Câmara por viagem de 04 dias

Rápidas apurou junto ao Portal da Transparência da Câmara de Anápolis que o vereador Wederson Lopes (UB) recebeu R$ 16,6 mil.

O valor é referente a diárias pagas ao vereador durante viagem de quatro dias a Porto Alegre (RS), onde participou de evento organizado pela União dos Vereadores do Brasil (UVB).

Profissionais de enfermagem do Ânima vão entrar em greve

Profissionais de Enfermagem do Ânima marcaram uma paralisação no serviço a partir desta quarta-feira (22).

A alegação é de que a unidade se recusa a pagar o piso da categoria. O retorno das atividades só ocorrerá quando as partes chegarem a um acordo.

TRE-GO rejeita ação de propaganda eleitoral antecipada em Catalão

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) indeferiu a liminar do Republicanos de Catalão que alegava propaganda eleitoral antecipada de Velomar Rios (MDB) e Nelson Fayad (MDB), pré-candidatos a prefeito e vice do município.

O entendimento é que as postagens nas redes sociais não causam desequilíbrio no pleito de outubro.

Ex-secretário de Cidade Ocidental é condenado por improbidade administrativa

Ex-secretário de Viação e Obras de Cidade Ocidental, Mauro da Abadia Pereira de Sousa foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) por improbidade administrativa.

Ele não poderá mais contratar ou receber benefícios do poder público por 02 anos, além de ter de pagar multa de R$ 63 mil.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) dava conta de que ele era sócio oculto de uma empresa contratada pelo município sem processo de licitação.

Nota 10

Para o deputado estadual Gugu Nader (Agir), que levou para o Rio Grande do Sul o “panelão do Gugu”, iniciativa bastante conhecida em Goiás, para as vítimas da tragédia ambiental no sul do país.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Trânsito de Aparecida (SMTA), a falta de aviso prévio sobre obras de recapeamento asfáltico nas avenidas da cidade faz com que motoristas tenham transtornos para transitar nas vias, provocando aborrecimentos que poderiam ser evitados.