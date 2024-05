Dona de bar se pronuncia após vazar áudio de ex-funcionária planejando roubar estabelecimento

Acamada, após receber pontos na cabeça causados por um acidente, a empresária, Aparecida Maciel, de 39 anos, foi surpreendida na madrugada desta terça-feira (21) pelo áudio de uma mulher que planejava um roubo ao estabelecimento dela – localizado na Jamel Cecílio, em Anápolis.

Discutindo meios de subtrair bens do Cerveza Heights, bar que ela gere desde julho de 2023, o registro chamou a atenção nas redes sociais e causou grande preocupação à proprietária.

Ao Portal 6, ela revelou o momento de tensão e esclareceu sobre os primeiros passos já tomados após a descoberta da suposta armação.

“A Polícia Militar (PM) esteve aqui nesta madrugada, e já foi registrada a ocorrência. Agora vou procurar a Polícia Civil (PC), que faz essa investigação, para descobrir de onde veio esse áudio”, contou.

Ela explica que há quase um ano comprou o local de “porteira fechada”. Assim, resolveu não fazer grandes alterações, de modo que percebeu que a pessoa responsável pelo áudio conhece realmente o local.

“No áudio são citados detalhes que somente quem teve acesso aqui dentro saberia. Sobre os freezers, ou sobre as câmeras, nem todas as pessoas que tiveram acesso sabem disso, é uma pessoa que realmente esteve aqui dentro, sabia até que eu estava de cama nesta semana”, expressou.

Aparecida contou que sofreu um acidente recentemente e, por isso, passou certo tempo se recuperando. Apesar dessa circunstância, ela agiu prontamente após ter acesso ao áudio, através das redes sociais.

“Vou entrar com um processo de investigação para entender o fundamento disso, até porque existem comentários que citam meus filhos, então é coisa grave. As falas realmente são muito características, não dá para falar que pegaram um áudio e simplesmente encaixaram na foto do bar”, desabafou.

Agora, ela pretende ajudar com informações e acompanhar a ação das autoridades, com o intuito de localizar a responsável pelo material e resguardar a segurança do estabelecimento.