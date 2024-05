Detran Goiás abre inscrições para profissionais que podem ganhar cerca de R$ 6 mil por mês

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 25 de maio de 2024

Curso terá como finalidade capacitar profissionais para atuarem como fiscais de trânsito. (Foto: reprodução)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) estará, a partir das do dia 28 de maio, abrindo as pré-inscrições aos interessados em participar do curso de instrutor e examinador de trânsito.

Os candidatos terão até às 18h do dia 29 de maio para poderem efetuar esta etapa, exclusivamente através do site do Detran.

A medida vem como uma forma de instruir mais profissionais capazes de aplicar os exames práticos de direção para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mudança ou adição de categoria – já que há carência de trabalhadores qualificados para o segmento. O rendimento mensal para este tipo de profissional, ao considerar produtividade, pode chegar a R$ 6,3 mil.

Ao todo, serão oferecidas 70 vagas, sendo 60 para ampla concorrência e 10 destinadas à Guarda Municipal Metropolitana ou agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia.

Os interessados devem possuir certificado de curso superior e pagar a taxa de averbação, no valor de R$ 37,14. A carga horária será de 208 horas. O cronograma das aulas ainda será definido.

O edital do processo seletivo pode ser acessado através Diário Oficial do Estado, do dia 20 de maio.