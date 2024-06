Após aparecer na frente de Eerizânia em pesquisa, Mariane Stival retira pré-candidatura a prefeita

Nome de Roberto Naves na disputa, ex-secretária contará agora com apoio da advogada

Pedro Hara - 06 de junho de 2024

Eerizânia Freitas, Vivian Naves e Mariane Stival. (Foto: Reprodução)

A advogada Mariane Stival (PDT) anunciou a retirada da pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis para apoiar Eerizânia Freitas (UB).

O anúncio, feito na noite desta quinta-feira (06), ocorre dias após o resultado da pesquisa da Rádio São Francisco.

O levantamento, realizado pelo Instituto Voga, mostrou Mariane com 2,25% e Eerizânia com 2%. À frente delas estão José de Lima (PMB), que somou 5,63%, e Márcio Corrêa (PL), com 14,50%.

Antônio Gomide (PT), ex-prefeito, lidera a disputa com 41,13%.

Nome abençoado pelo atual prefeito Roberto Naves (Republicanos), a ex-secretária tem tido dificuldades de emplacar. Ela entrou na disputa em substituição ao vice Márcio Cândido (PSD), que também não se viabilizou